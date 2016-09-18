بالصور ومن قلب مسيرة الدارالبيضاء.. حوالي 50 ألف مواطن يرفعون الآن شعار ''إرحل بن كيران''

إنطلقت المسيرة الإحتجاجية ضد ''خونجة الدولة والمجتمع من طرف عبد الإله بن كيران وحزبه العدالة والتنمية'' بشارع محمد السادس بالدر البيضاء بمشاركة غفيرة لأطياف محتلفة من الشعب قدر عددهم بين 35 و 50 ألف

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إنطلقت المسيرة الإحتجاجية ضد "خونجة الدولة والمجتمع من طرف عبد الإله بن كيران وحزبه العدالة والتنمية" بشارع محمد السادس بالدر البيضاء بمشاركة غفيرة لأطياف محتلفة من الشعب قدر عددهم بين 35 و 50 ألف مشارك.

وتحركت المسيرة الإحتجاجية في هذه اللحظات من نقطة الإلتقاء بشارع محمد السادس نحو كراج علال، حيث احتل المشاركون في المسيرة شارع محمد السادس بأكمله فيما لازالت بعض الوفود تتقاطر من مدن أخرى للإنضمام للمحتجين على رئيس الحكومة وحزبه.

ورفع المحتجون شعارات قوية ضد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، واصفين سياسته "بالهدامة" حيث أشهروا لافتات كتب عليها إرحل "بن زيدان".

وينتمي أغلب المشاركين في المسيرة الإحتجاجية إلى مختلف أطياف المجتمع، حيث اتهم أغلب المحتجين عبد الإله بن كيران بالسعي إلى التحكم في دواليب الدولة عبر توظيف المقربين منه والموالين لتنظيمه السياسي، والرفع من الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

هذا، وأعاد المشاركون رفع صورة جديدة لأبطال الفضيحة الجنسية "فاطمة النجار وعمر بن حماد" القياديان البارزان في حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية.