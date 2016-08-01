عاجل وبالفيديو.. نايضة في المظاهرة الحاشدة ضد بنكيران في كازا.. وها شنو وقع

تمكنت المصالح الأمنية قبل قليل من اعتقال شاب دخل في عراك مع مشارك في المظاهرة المنظمة بالبيضاء، ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية قبل قليل من اعتقال شاب دخل في عراك مع مشارك في المظاهرة المنظمة بالبيضاء، ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان فإن المعني بالأمر حاول الاعتداء على المشاركين في هذه المظاهرة، لترتفع أصوات الاحتجاجات وهو الأمر الذي جعل الأمن يتدخل ويعتقل الشاب.

وتجدر الإشارة إلى أن شارع محمد السادس بعمالة الفداء درب السلطان يشهد في هذه اللحظات تنظيم مظاهرة احتجاجية رافضة لخونجة المجتمع والدولة ولحزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله بنكيران.