عاجل.. إدخال الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى المستشفى بعد عودته إلى فرنسا من المغرب

ادخل الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك البالغ من العمر 83 عاما المستشفى صباح الأحد بباريس ''للعلاج من التهاب رئوي''، وذلك حسب ما أعلنت عنه وكالة فرانس بريس.

"شوف تيفي"

ادخل الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك البالغ من العمر 83 عاما المستشفى صباح الأحد بباريس "للعلاج من التهاب رئوي"، وذلك حسب ما أعلنت عنه وكالة فرانس بريس.

وأوضحت الوكالة بأن فريدريك سالابارو صهر الرئيس الأسبق جاك شيراك قال إن هذا الأخير الذي عاد إلى باريس قادما من المغرب حيث كان في رحلة مع زوجته برناديت "ادخل المستشفى هذا الصباح للعلاج من التهاب رئوي" و"سيبقى في المستشفى عدة أيام ".

وأضافت الوكالة ذاتها بأن مصدرا قريبا من شيراك أوضح بأنه غير فاقد للوعي.