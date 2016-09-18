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بالفيديو والصور : وفود من جميع جهات المغرب تحط الرحال بالدار البيضاء للاحتجاج على سياسة بن كيران
بتاريــخ : 18 شتنبر 2016 / 11:23 بالفيديو والصور : وفود من جميع جهات المغرب تحط الرحال بالدار البيضاء للاحتجاج على سياسة بن كيران | بوليتيك
بالفيديو والصور : وفود من جميع جهات المغرب تحط الرحال بالدار البيضاء للاحتجاج على سياسة بن كيران
وصلت وفود تمثل جمعيات المجتمع المدني وأطياف من الشعب المغربي إلى مكان إنطلاق المسيرة الإحتجاجية الشعبية ضد سياسة الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن

شوف تيفي

وصلت وفود تمثل جمعيات المجتمع المدني وأطياف من الشعب المغربي إلى مكان إنطلاق المسيرة الإحتجاجية الشعبية ضد سياسة الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران.

وفود من جميع جهات المغرب تحط الرحال بالدار البيضاء للاحتجاج على سياسة بن كيران

وانطلق في هذه الأثناء تنظيم المشاركين المنقسمين إلى كوكبات صغيرة تمثل كل مدينة وجهة، استعدادا للإحتجاج ضد "خونجة المجتمع والدولة من طرف حزب العدالة والتنمية وأمينها العام الذي يرأس الحكومة الحالية التي انتهت ولايتها".

وفود من جميع جهات المغرب تحط الرحال بالدار البيضاء للاحتجاج على سياسة بن كيران

هذا، ومن بين الوفود المشاركة في الشكل الإحتجاجي، مشاركون ينتمون للأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث حل ممثلوا الأقاليم الصحراوية مرتدين لزيهم الشعبي "الدراعية" وحاملين صور الملك محمد السادس والأعلام المغربية، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها "زيرو بن كيران وحكومته" كما تبين الصور.

وفود من جميع جهات المغرب تحط الرحال بالدار البيضاء للاحتجاج على سياسة بن كيران

وإلى جانب الوفود الصحراوية، وصل مشاركون آخرون إلى مدينة الدار البيضاء، بتأطير من جمعيات تنتمي للجهة الشرقية خاصة مدينة وجدة والراشيدية الذين طالبوا برحيل الحبيب الشوباني رئيس الجهة، بعد فضيحة الهكتارات والسيارات الفارهة.

كما يشارك في المسيرة الإحتجاجية، سائقوا الطاكسيات الحمراء من الصنف الثاني، الذين قاموا بتزيين سياراتهم بالأعلام المغربية الحمراء والخضراء، مؤكدين على استعدادهم الدفاع عن المغرب من أي خطر أو تهديد كيفما كان.

وفود من جميع جهات المغرب تحط الرحال بالدار البيضاء للاحتجاج على سياسة بن كيران

وتأتي الوقفة، تلبية لدعوة على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، حيث يتقاطر في هذه الأثناء بشارع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء مشاركون من مختلف مناطق المملكة المغربية، والمقدر عددهم إلى حدود اللحظة 800 شخص حسب آخر التقديرات، للإحتجاج "ضد خونجة المجتمع والدولة، و حزب العدالة والتنمية وعبد الإله بن كيران" حسب الدعوة المنتشرة على الفايسبوك.

وفود من جميع جهات المغرب تحط الرحال بالدار البيضاء للاحتجاج على سياسة بن كيران

 

‫شوف تيفي

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الفايسبوك الإحتجاج المحتجين الدار البيضاء الوقفة شوف تيفي

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