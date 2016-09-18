خطير وبالفيديو والصور..صحاب شرع اليد شدو أفراد عصابة مدججين بالسلاح الأبيض في طنجة وها شنو دارو ليهم

قام مجموعة من المواطنين بحومة الدراوة بطنجة، أمس السبت من القبض على أفراد عصابة مدججين بالأسلحة البيضاء.

"شوف تيفي"

قام مجموعة من المواطنين بحومة الدراوة بطنجة، أمس السبت من القبض على أفراد عصابة مدججين بالأسلحة البيضاء.

وحسب مصادر محلية فإن هؤلاء المواطنين انهالوا بالضرب الشديد على أفراد هذه العصابة ووضعوهم في صناديق سيارات قبل تسليمهم للمصالح الأمنية.

ويظهر مقطع فيديو قيام بعض المواطنين بمحاصرة أحد أفراد هذه العصابة بعد إخراجه من صندوق سيارة، وقيام البعض منهم بحمايته حتى لا يتعرض لمزيد من الضرب.