درك سيدي المختار يطيح بمغتصب طفل قاصر...وهذه هي التفاصيل

شوف تيفي: "علاء الصنوبري"
اعتقلت عناصر الضابطة القضائية لدرك سيدي المختار مساء أمس السبت المتهم باغتصاب طفل قاصر يبلغ من العمر 9 سنوات، بحي الرياض بمركز سيدي المختار جهة مراكش.
فبعدما وضع والد القاصر شكاية لدى مركز الدرك الملكي بسيدي المختار وتم الاستماع إلى أقواله وتفاصيل وظروف الاعتداء على ولده في محضر قانوني، تم ربط الاتصال بالوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف و الذي أمر بدوره بالاعتقال الفوري للمتهم.
وتطبيقا للتعليمات انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى منزل الظنين، حيت تمكنت من اعتقاله واقتياده الى مركز الدرك والاستماع له في محضر قانوني ومن المنتظر أن يتم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة يوم غد الاثنين.
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