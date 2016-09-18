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بالصور : مسيرة إحتجاجية قوية بالدار البيضاء ضد بن كيران وحزب العدالة والتنمية
بتاريــخ : 18 شتنبر 2016 / 10:45 بالصور : مسيرة إحتجاجية قوية بالدار البيضاء ضد بن كيران وحزب العدالة والتنمية | بوليتيك
بالصور : مسيرة إحتجاجية قوية بالدار البيضاء ضد بن كيران وحزب العدالة والتنمية
تلبية لدعوة سابقة على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، يتجمع في هذه الأثناء بشارع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء، المشاركين في المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها قبل ساعة من الآن.

شوف تيفي

تلبية لدعوة سابقة على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، يتجمع في هذه الأثناء بشارع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء، المشاركين في المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها قبل ساعة من الآن.

وبدأت الوفود المشاركة في المسيرة الإحتجاجية تتوافد عبر الحافلات من مدن بعيدة، حيث سجل حضور جمعيات من مدينة العيون ووجدة، بالإضافة إلى مشاركة منظمات حقوقية وجمعيات للمجتمع المدني.

وقبل الإنطلاق الرسمي للمسيرة، رفع الحاضرون شعارات قوية ضد كل من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران والحبيب الشوباني وزميله في الحزب عبد العالي حامي الدين الأخير الذي إتهموه "بقتل الطالب أيت الجيد بنعيسى" عبر لافتة كتب عليها" عبد العالي حامي الدين، دم ايت الجيد لم يجف"، فيما كتب في لافتة عريضة أخرى موجهة للحزب جاء فيها "أن التحكم هو من تمارسه العدالة والتنمية وإحتكارها للدين الذي هو لكل المغاربة".

وإلى جانب المحتجين المجتمعين في هذه الأثناء والمقدر عددهم بالآلاف، احتشد بعض سائقوا سيارات الأجرة الصغيرة بالدار البيضاء، بالقرب من المشاركين في الشكل الإحتجاجي "ضد خونجة المجتمع والدولة، و حزب العدالة والتنمية وعبد الإله بن كيران" حسب الدعوة المنتشرة على الفايسبوك.

مسيرة حتجاجية قوية بالدار البيضاء ضد بن كيران وحزب العدالة والتنمية

مسيرة حتجاجية قوية بالدار البيضاء ضد بن كيران وحزب العدالة والتنمية

مسيرة حتجاجية قوية بالدار البيضاء ضد بن كيران وحزب العدالة والتنمية

مسيرة حتجاجية قوية بالدار البيضاء ضد بن كيران وحزب العدالة والتنمية

‫شوف تيفي

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الفايسبوك الإحتجاج المحتجين الدار البيضاء الوقفة شوف تيفي

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