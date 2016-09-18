بالصور.. الملك محمد السادس يدخل البهجة إلى عائلة مراكشية بعد أن استجاب إلى طلبهم

تمكنت عائلة مراكشية من التقاط صور مع الملك محمد السادس الذي حل بالمدينة الحمراء أمس السبت.

"شوف تيفي"



تمكنت عائلة مراكشية من التقاط صور مع الملك محمد السادس الذي حل بالمدينة الحمراء أمس السبت.

وبدت على أفراد هذه الأسرة خلال التقاط الصور فرحها الشديد بلقاء الملك محمد السادس وتبادل أطراف الحديث معه.

وحسب مصادر محلية فإن هذه العائلة طلبت من الملك زيارة المدينة بشكل مستمر، ليرد عليهم بأنه سيقوم بتكرار هذه الزيارة مستقبلاإنساء الله.