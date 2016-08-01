 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور.. الملك محمد السادس يدخل البهجة إلى عائلة مراكشية بعد أن استجاب إلى طلبهم | بوليتيك

بالصور.. الملك محمد السادس يدخل البهجة إلى عائلة مراكشية بعد أن استجاب إلى طلبهم

التفاصيل الكاملة للهجومين الذين تعرضت لهما أمريكا صباح اليوم | دولي

التفاصيل الكاملة للهجومين الذين تعرضت لهما أمريكا صباح اليوم

عاجل.. هذا هو مصير منفذ الهجوم القاتل بولاية مينيسوتا الأمريكية وعمدة المدينة يقول من السابق الحديث عن عملية إرهابية | دولي

عاجل.. هذا هو مصير منفذ الهجوم القاتل بولاية مينيسوتا الأمريكية وعمدة المدينة يقول من السابق

عاجل.. هذه هي الكلمة العربية التي قالها منفذ هجوم مينسوتا بأمريكا | دولي

عاجل.. هذه هي الكلمة العربية التي قالها منفذ هجوم مينسوتا بأمريكا

ليلى الحديوي في صورة مثيرة مع مومو وديدجي فان | ثقافة و فنون

ليلى الحديوي في صورة مثيرة مع مومو وديدجي فان

شاهد الآن | البث المباشر لمتابعة ما يجري بأمريكا بعد انفجار منطقة مانهاتن ! | دولي

شاهد الآن | البث المباشر لمتابعة ما يجري بأمريكا بعد انفجار منطقة مانهاتن !

نبيل بن عبد الله يكتفي بالبلاغ الوحيد ويمنع أي تصريح للصحافة أو أي هيئة للحديث ! | بوليتيك

نبيل بن عبد الله يكتفي بالبلاغ الوحيد ويمنع أي تصريح للصحافة أو أي هيئة للحديث !

الوزاني ينفي أي منع لترشحه باسم البجيدي ويوضح | بوليتيك

الوزاني ينفي أي منع لترشحه باسم البجيدي ويوضح

عاجل : نقابي يعوض القباج بدائرة كليز | بوليتيك

عاجل : نقابي يعوض القباج بدائرة كليز

كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

التفاصيل الكاملة للهجومين الذين تعرضت لهما أمريكا صباح اليوم
بتاريــخ : 18 شتنبر 2016 / 10:01 التفاصيل الكاملة للهجومين الذين تعرضت لهما أمريكا صباح اليوم | دولي
التفاصيل الكاملة للهجومين الذين تعرضت لهما أمريكا صباح اليوم
أوردت وكالة ''أ.ف.بي'' قبل قليل، إقدام رجل'' نطق بعبارة تضمنت كلمة الله '' على طعن ثمانية أشخاص وإصابتهم بجروح في مركز للتسوق في ولاية مينيسوتا الأميركية ليل السبت الأحد قبل ان تطلق عليه الشرطة النار

شوف تيفي

أوردت وكالة "أ.ف.بي" قبل قليل، إقدام رجل" نطق بعبارة تضمنت كلمة الله " على طعن ثمانية أشخاص وإصابتهم بجروح في مركز للتسوق في ولاية مينيسوتا الأميركية ليل السبت الأحد قبل ان تطلق عليه الشرطة النار وتقتله، بحسب المصادر الأمنية .

وصرح بلير اندرسون قائد شرطة مدينة سانت كلاود للصحافيين أن المهاجم " سأل شخصا واحدا على الاقل ما اذا كان مسلما قبل ان يهاجمه"، لكنه لم يؤكد دوافع المهاجم، حيث لا تزال غير واضحة عبر القول "لا استطيع القول الآن ما اذا كان الامر يتعلق بهجوم أرهابي أم لا، لانني لا أعلم" وقال اندرسون إن المسلح دخل الى مركز « كروس رودز سنتر » للتسوق في سانت كلاود التي يبلغ عدد سكانها 67 ألف نسمة، وهاجم ثمانية أشخاص على الأقل.

وأشار الى أنه كان يرتدي زي حارس أ خاص وكان يحمل سكينا واحدا على الاقل " وقال عبارة تشتمل على كلمة الله".

وأضاف الى أن الجرحى الثمانية نقلوا الى المستشفى حيث يتوقع أن يمكث واحدا منهم في المستشفى للعلاج.

وقال اندرسون ان المشتبه به سجل في مخالفات مرورية صغيرة، مضيفا أن الشرطة ليس لديها سبب يدفعها الى الاعتقاد حاليا بأن الهجوم مرتبط بأي هجوم آخر.
هذا، أما في نيويورك أصيب 29 شخصا في تفجير « متعمد » في حي مكتظ السبت ما أثار مخاوف من أن يكون الهجوم ارهابيا، رغم تاكيد السلطات عدم وجود دليل على ذلك في الوقت الحالي.

وأغلق مركز التسوق عقب الهجوم، وذكر الاعلام المحلي أنه تم السماح للاشخاص داخله بالمغادرة في وقت متأخر من السبت، بينما سيظل المركز مغلقا فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

نيويورك اندرسون المستشفى السلطات إرهابي التفجير شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. هذا هو مصير منفذ الهجوم القاتل بولاية مينيسوتا الأمريكية وعمدة المدينة يقول من السابق الحديث عن عملية إرهابية | دولي

عاجل.. هذا هو مصير منفذ الهجوم القاتل بولاية مينيسوتا الأمريكية وعمدة المدينة يقول من السابق الحديث عن عملية إرهابية

عاجل.. هذه هي الكلمة العربية التي قالها منفذ هجوم مينسوتا بأمريكا | دولي

عاجل.. هذه هي الكلمة العربية التي قالها منفذ هجوم مينسوتا بأمريكا

شاهد الآن | البث المباشر لمتابعة ما يجري بأمريكا بعد انفجار منطقة مانهاتن ! | دولي

شاهد الآن | البث المباشر لمتابعة ما يجري بأمريكا بعد انفجار منطقة مانهاتن !

أعداد اليهود المغاربة الذين اعتنقوا الإسلام في فرنسا في تزايد | دولي

أعداد اليهود المغاربة الذين اعتنقوا الإسلام في فرنسا في تزايد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. مجموعة mbc تحتفل بمرور 25 عام على انطلاقتها | قنوات أخرى
منذ 21 دقيقة

بالفيديو.. مجموعة mbc تحتفل بمرور 25 عام على انطلاقتها

بالفيديو.. إنذار خاطئ حول اختطاف رهائن يسبب الذعر في باريس | قنوات أخرى

بالفيديو.. ''إنذار خاطئ'' حول اختطاف رهائن يسبب الذعر في باريس

بالفيديو.. هاشحال ديال الجرحى في انفجار الذي هز نيويورك | قنوات أخرى

بالفيديو.. هاشحال ديال الجرحى في انفجار الذي هز نيويورك

أول فيديو للحظة انفجار العبوة الناسفة بمنطقة مانهاتن بنيويورك الأمريكية | قنوات أخرى

أول فيديو للحظة انفجار العبوة الناسفة بمنطقة مانهاتن بنيويورك الأمريكية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور.. الملك محمد السادس يدخل البهجة إلى عائلة مراكشية بعد أن استجاب إلى طلبهم | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

بالصور.. الملك محمد السادس يدخل البهجة إلى عائلة مراكشية بعد أن استجاب إلى طلبهم

التفاصيل الكاملة للهجومين الذين تعرضت لهما أمريكا صباح اليوم | دولي

التفاصيل الكاملة للهجومين الذين تعرضت لهما أمريكا صباح اليوم

عاجل.. هذا هو مصير منفذ الهجوم القاتل بولاية مينيسوتا الأمريكية وعمدة المدينة يقول من السابق الحديث عن عملية إرهابية | دولي

عاجل.. هذا هو مصير منفذ الهجوم القاتل بولاية مينيسوتا الأمريكية وعمدة المدينة يقول من السابق

عاجل.. هذه هي الكلمة العربية التي قالها منفذ هجوم مينسوتا بأمريكا | دولي

عاجل.. هذه هي الكلمة العربية التي قالها منفذ هجوم مينسوتا بأمريكا

﻿ ﻿
اليوم 09:47 GMT

عاجل.. هذا هو مصير منفذ الهجوم القاتل بولاية مينيسوتا الأمريكية وعمدة المدينة يقول من السابق الحديث عن عملية إرهابية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.