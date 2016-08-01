التفاصيل الكاملة للهجومين الذين تعرضت لهما أمريكا صباح اليوم

أوردت وكالة ''أ.ف.بي'' قبل قليل، إقدام رجل'' نطق بعبارة تضمنت كلمة الله '' على طعن ثمانية أشخاص وإصابتهم بجروح في مركز للتسوق في ولاية مينيسوتا الأميركية ليل السبت الأحد قبل ان تطلق عليه الشرطة النار

شوف تيفي

أوردت وكالة "أ.ف.بي" قبل قليل، إقدام رجل" نطق بعبارة تضمنت كلمة الله " على طعن ثمانية أشخاص وإصابتهم بجروح في مركز للتسوق في ولاية مينيسوتا الأميركية ليل السبت الأحد قبل ان تطلق عليه الشرطة النار وتقتله، بحسب المصادر الأمنية .

وصرح بلير اندرسون قائد شرطة مدينة سانت كلاود للصحافيين أن المهاجم " سأل شخصا واحدا على الاقل ما اذا كان مسلما قبل ان يهاجمه"، لكنه لم يؤكد دوافع المهاجم، حيث لا تزال غير واضحة عبر القول "لا استطيع القول الآن ما اذا كان الامر يتعلق بهجوم أرهابي أم لا، لانني لا أعلم" وقال اندرسون إن المسلح دخل الى مركز « كروس رودز سنتر » للتسوق في سانت كلاود التي يبلغ عدد سكانها 67 ألف نسمة، وهاجم ثمانية أشخاص على الأقل.

وأشار الى أنه كان يرتدي زي حارس أ خاص وكان يحمل سكينا واحدا على الاقل " وقال عبارة تشتمل على كلمة الله".

وأضاف الى أن الجرحى الثمانية نقلوا الى المستشفى حيث يتوقع أن يمكث واحدا منهم في المستشفى للعلاج.

وقال اندرسون ان المشتبه به سجل في مخالفات مرورية صغيرة، مضيفا أن الشرطة ليس لديها سبب يدفعها الى الاعتقاد حاليا بأن الهجوم مرتبط بأي هجوم آخر.

هذا، أما في نيويورك أصيب 29 شخصا في تفجير « متعمد » في حي مكتظ السبت ما أثار مخاوف من أن يكون الهجوم ارهابيا، رغم تاكيد السلطات عدم وجود دليل على ذلك في الوقت الحالي.

وأغلق مركز التسوق عقب الهجوم، وذكر الاعلام المحلي أنه تم السماح للاشخاص داخله بالمغادرة في وقت متأخر من السبت، بينما سيظل المركز مغلقا فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها.