عاجل.. هذا هو مصير منفذ الهجوم القاتل بولاية مينيسوتا الأمريكية وعمدة المدينة يقول من السابق الحديث عن عملية إرهابية

كشفت شبكة ''إيه بي سي نيوز'' الأمريكية اليوم الأحد أن الشرطة، تمكنت من قتل منفذ الهجوم على مواطنين داخل محل تجاري، والذي خلف إصابة ثمانية أشخاص.

"شوف تيفي"

كشفت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد أن الشرطة، تمكنت من قتل منفذ الهجوم على مواطنين داخل محل تجاري، والذي خلف إصابة ثمانية أشخاص.

وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية فإن هذا الهجوم يأتي عقب ساعات قليلة من وقوع انفجار في حي "تشيلسي" بمانهاتن في مدينة نيويورك مما أسفر عن إصابة 29 شخصا.

وأضافت المصادر ذاتها بأن رئيس بلدية نيويورك بيل بلاسيو صرح بأن لا أدلة في هذه المرحلة على صلة انفجار نيويورك بالإرهاب"، موضحا بأن الأمر لا يزال قيد التحقيق.