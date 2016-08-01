عاجل.. هذه هي الكلمة العربية التي قالها منفذ هجوم مينسوتا بأمريكا

كشفت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، إن عددا من الإصابات وقعت نتيجة هجوم إجرامي وقع داخل موقع تجاري في مينيسوتا، قبل أن يٌقتل المهاجم على أيدي رجال الأمن الذين حلوا بمكان الحادث.

"شوف تيفي"

كشفت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، إن عددا من الإصابات وقعت نتيجة هجوم إجرامي وقع داخل موقع تجاري في مينيسوتا، قبل أن يٌقتل المهاجم على أيدي رجال الأمن الذين حلوا بمكان الحادث.

وحسب مواقع عاليمة فإن شهود عيان تواجدوا داخل المجمع التجاري لحظة وقوع هجوم الطعن، أوضحوا بأن المهاجم ذكر "الله" وسأل على الأقل شخصا واحدا إن كان مسلما قبل أن يهاجمه.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الشرطة أكدت بأن ثمانية أشخاص ضحايا في الهجوم نقلوا إلى مستشفى سانت كلود حيث يعانون من إصابات غير مهددة لحياتهم، دون تقديم أي معلومات أو تفاصيل إضافية عن الهجوم أو عدد المصابين النهائي.