ليلى الحديوي في صورة مثيرة مع مومو وديدجي فان

نشرت الفنانة وعارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي مساء اليوم السبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة مثيرة تجمعها بالمنشط الإذاعي مومو و ديدجي فان بماكياج مختلف.

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نشرت الفنانة وعارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي مساء اليوم السبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة مثيرة تجمعها بالمنشط الإذاعي مومو و ديدجي فان بماكياج مختلف.



هذا وقد لقيت الصورة إعجاب نشطاء الفايسبوك بين من اعتبر الصورة لها علاقة بالهالوين وذلك بسبب ماكياج الموضوع على وجههم، فيما البعض قال إن الصورة تعود لعمل فني جديد سيجمع الثلاثي .