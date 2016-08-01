نبيل بن عبد الله يكتفي بالبلاغ الوحيد ويمنع أي تصريح للصحافة أو أي هيئة للحديث !

عمل نبيل بنعبد الله رسالة حسب مصادر مطلعة على تعميم مذكرة حزبية داخل حزب التقدم والاشتراكية ، عممت بشكل سريع على الكتاب الجهويين والاقليميين ، دعاهم فيها إلى عدم إصدار أي تصريح او تلميح او تعليق

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عمل نبيل بنعبد الله رسالة حسب مصادر مطلعة على تعميم مذكرة حزبية داخل حزب التقدم والاشتراكية ، عممت بشكل سريع على الكتاب الجهويين والاقليميين ، دعاهم فيها إلى عدم إصدار أي تصريح او تلميح او تعليق كتابيا أو شفهيا باسم الهيآت الحزبية بمختلف مستوياتها الجهوية والإقليمية والمحلية ، والقرار يعني كذلك مختلف التنظيمات الحزبية الموازية الأخرى بخصوص مضمون بلاغ الديوان الملكي .

وحسب نفس المصدر فإن الأمين العام اشتغل بمنطق مؤسسة الحزب وتم إصدار المذكرة باسم المكتب السياسي بوصفه أعلى هيئة بالحزب ، ومما جاء فيها :"علاقة بالتداعيات السياسية التي يعرفها حزبنا عقب بلاغ الديوان الملكي الأخير، يهيب بكم المكتب السياسي التقيد بمضمون بلاغه الصادر يوم الأربعاء 14 شتنبر 2016 باعتباره البلاغ الرسمي الوحيد في الموضوع، مع التأكيد على عدم إصدار أي بلاغات بالمطلق باسم الهيآت الحزبية بمختلف مستوياتها الجهوية والإقليمية والمحلية ومختلف التنظيمات الحزبية الموازية الأخرى ".