الوزاني ينفي أي منع لترشحه باسم البجيدي ويوضح

كتب الوزاني مرشح حزب العدالة والتنمية بالريف ''دائرة الحسيمة '' أن مزاعم بعد المواقع وتسرعها في عدم التدقيق في المعلومة جعلها تروج لمنعه من الترشح ، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا ، وقال على حسابه ، ليلة

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كتب الوزاني مرشح حزب العدالة والتنمية بالريف "دائرة الحسيمة " أن مزاعم بعد المواقع وتسرعها في عدم التدقيق في المعلومة جعلها تروج لمنعه من الترشح ، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا ، وقال على حسابه ، ليلة السبت 18 شتنبر 2016 ، أن الأمر يتعلق فقط بإجراءات المصادقة على بطاقته الوطنية ، وقال : "لقد استغربت مما نشرته بعض المواقع الالكترونية من كذب وبهتان حول منعي من الترشح ، وكل ما في الأمر أن بعض الوثائق الادارية (المصادقة علي نسخ من البطاقة الوطنية) لم تستكمل، وأن مصلحة تلقي الترشيحات بالعمالة ينتهي توقيت عملها في الرابعة والنصف زوالا، ولهذا فضلت أن أضع ترشيحا غدا لاستكمال هذه الوثائق، ولقد قبل ملفي بدون أية مشكلة"