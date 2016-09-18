عاجل : نقابي يعوض القباج بدائرة كليز

علمت شوف تيفي أن الأمانة العامة لحزب البجيدي قد زكت يوسف أيت الحاج لحسن وكيلا للائحتها بدائرة مراكش خلفا لحماد القباج الذي منعته الإدارة من الترشح .

شوف تيفي



علمت شوف تيفي أن الأمانة العامة لحزب البجيدي قد زكت يوسف أيت الحاج لحسن وكيلا للائحتها بدائرة مراكش خلفا لحماد القباج الذي منعته الإدارة من الترشح .

وبهذا يكون الحزب قد أعلن إذعانه للقرار وعدم متابعة الأمر قضائيا كما روج لذلك المقربون منه ، وجاء هذا فقط بعد 48 ساعة من إصدار الوثيقة الرسمية للوالي البجيوي مسؤول جهة مراكش آسفي الحديثة التقسيم .

وحسب المعلومات التي حصلت عليها شوف تيفي فإن يوسف أيت الحاج لحسن يعتبر ابن الحزب ، وهو موظف في وزارة التربية الوطنية وعضو الكتابة الإقليمية للحزب بمراكش والكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وعلاقة بالموضوع أعلن القباج عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك ما يلي : "أثمن تزكية الأمانة العامة للأخ الفاضل والأستاذ المناضل يوسف أيت الحاج وكيلا للائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة جيليز النخيل”، مضيفا في تدوينة على صفحته على الفايسبوك “وأعلن دعمي له..سائلا الله تعالى له التوفيق والسداد والنجاح ولكل المرشحين الصادقين في وطنيتهم والمؤهلين لخدمة الوطن والمواطن بصدق وأمانة"