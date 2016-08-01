أعداد اليهود المغاربة الذين اعتنقوا الإسلام في فرنسا في تزايد

كشف تقرير للجالية اليهودية في فرنسا عن تزايد أعداد اليهود المغاربة المعتنقين للدين الإسلامي، بحيث توجد هناك عائلات بأكملها تحولت من اليهودية إلى الإسلام.

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كشف تقرير للجالية اليهودية في فرنسا عن تزايد أعداد اليهود المغاربة المعتنقين للدين الإسلامي، بحيث توجد هناك عائلات بأكملها تحولت من اليهودية إلى الإسلام.

وفي هذا السياق، ألقى مسؤول يهودي فرنسي اللوم على المسلمين الفرنسيين من أصول مغاربية في تحويل هؤلاء اليهود إلى الإسلام.

وأفادت ذات التقارير أن فرنسا قلقة بشأن ارتفاع حالات التحول إلى الإسلام من داخل المجتمع اليهودي.

وحسب يومية المساء التي تطرقت للموضوع، فإنه يوجد الكثير من الحالات تدعو المسلمون من أصول مغاربية الشباب اليهود إلى اعتناق الديانة الإسلامية، عبر تشجيعهم من خلال الإشارة إلى الخلفية المشتركة بين الدول الإسلامية والفرق بينهم وبين المسيحيين الفرنسيين ثقافيا.

وأضافت ذات التقارير أن هناك بعض اليهود الذين تحولوا إلى الإسلام وانضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية ،بايعوا أبوبكر البغدادي.



