بالصور: السيبة..موظفة بإحدى المقاطعات تعتدي على رجل خمسيني رفقة أربعة من أعوانها '' المخازنية '' بالبيضاء

علمت شوف تيفي أن رجلا خمسينيا تعرض لإعتداء وحشي من طرف موظفة بمقاطعة الصخور السوداء بالبيضاء وأربعة من أعوانها '' المخازنية ''.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن رجلا خمسينيا تعرض لإعتداء وحشي من طرف موظفة بمقاطعة الصخور السوداء بالبيضاء وأربعة من أعوانها " المخازنية ".

وحسب أقوال الضحية فإن الأشخاص المعنيين انهالوا عليه بالضرب بالعصي في واضحة النهار بعد صلاة الجمعة ليحتجزوه بإحدى الغرف بالمقاطعة المذكورة ويعتدو عليه.

وفي تفاصيل الواقعة صرح الضحية لشوف تيفي أنه كان يهم بعبور الطريق لتتوقف إحدى السيارات على مقربة منه وينهال عليه المعتدون بالكلام النابي.

وأضاف الضحية أن السيدة التي تعمل كموضفة بالمقاطعة كانت لها علاقة قرابة مع سائق السيارة لتقوم بتسليط أربع « مخازنية » بعد أن قالت لهم « سيرو شوفو هاد الدراوي أش بغا .. »

وأكد سعيد لشوف تيفي أن الإعتداء الذي تعرض له خلف لديه كسر في دراعه وبعض الخدوش في أنحاء جسمه ما أجبره على الإنتقال إلى مستعجلات ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية .

و استنكر المشتكي عدم تحرك السلطات الأمنية بعد أن وضع شكاية لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء .





