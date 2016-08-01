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عاجل : بن كيران يوجه رسالة حول المسيرة الإحتجاجية بالدار البيضاء غدا وهذا ما طالب به أعضاء حزبه
بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 22:19 عاجل : بن كيران يوجه رسالة حول المسيرة الإحتجاجية بالدار البيضاء غدا وهذا ما طالب به أعضاء حزبه | بوليتيك
عاجل : بن كيران يوجه رسالة حول المسيرة الإحتجاجية بالدار البيضاء غدا وهذا ما طالب به أعضاء حزبه
دعا عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أعضاء حزبه والمتعاطفين معه إلى تجاهل المسيرة الإحتجاجية ضده وحزبه المزمع تنظيمها غدا بالدار البيضاء.

شوف تيفي

دعا عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أعضاء حزبه والمتعاطفين معه إلى تجاهل المسيرة الإحتجاجية ضده وحزبه المزمع تنظيمها غدا بالدار البيضاء.

وحسب توجيه نشره الموقع الرسمي للحزب، قال بن كيران أنه " يروج على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي نداء صادر عن بعض الجهات يدعو لمسيرة وطنية بالدار البيضاء يوم غد الأحد 18 شتنبر ضد ما سماه النداء ''أخونة الدولة والمجتمع، ضد حزب العدالة والتنمية، وضد ابن كيران''، والغريب في الأمر أن هذا النداء يحظى بدعم وتوجيه وتعبئة وتجييش من بعض الجهات المفروض فيها الحياد.

وحسب توجيه بن كيران أنه "لهذه الغاية فإن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يوجه الإخوة والأخوات أعضاء الحزب ومتعاطفيه إلى تجاهل هذه المسيرة وعدم إعطائها أي أهمية والتعامل معها كأنها لم ولن تكون".

وإنتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، دعوة من نشطاء بالفايسبوك إلى تنظيم وقفة إحتجاجية غدا على الساعة 11 صباحا بمدينة الدار البيضاء ضد بن كيران وحزبه خوفا من أخونة الدولة والمجتمع.



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الجهات الدولة وقفة إحتجاجية بن كيران توجيه حزب شوف تيفي

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