سامسونغ نوت 7 لن ينفجر بعد اليوم وهذه هي التفاصيل

بعد الإنفجارات التي رافقت المولود الجديد للشركة العالمية للهواتف الذكية سامسونغ والمتمثل في نوت 7، تستعد الشركة المذكورة لإطلاق تحديث جديد لبرنامج هاتفها للحد من شحن البطارية إذا ما زاد عن 60%،

شوف تيفي

بعد الإنفجارات التي رافقت المولود الجديد للشركة العالمية للهواتف الذكية سامسونغ والمتمثل في نوت 7، تستعد الشركة المذكورة لإطلاق تحديث جديد لبرنامج هاتفها للحد من شحن البطارية إذا ما زاد عن 60%، معتبرة إياه إجراء سيساعده في الحفاظ على البطارية من ارتفاع درجة حرارتها نتيجة الشحن وبذلك منع احتراقها.

هذا التحديث سيصل لمستخدمي "نوت 7" عن طريق الإنترنت مباشرة بحيث لن تكون هناك حاجة لوصل الهاتف بجهاز الكمبيوتر لتحميله، كما تم تأكيد أن سعة بطارية نوت 7، هي 3500 ميلي أمبير، أما بعد التحديث الجديد، فسيتاح استخدام 2100 ميلي أمبير منها فقط

هذا وبعد كثرة الإنفجارات التي طالت بطاريات الهاتف الجديد، قررت الشركة تنظيم حملة لإسترجاع هواتفها المباعة من هذا النوع.