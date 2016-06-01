 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل : بن كيران يوجه رسالة حول المسيرة الإحتجاجية بالدار البيضاء غدا وهذا ما طالب به أعضاء حزبه | بوليتيك

عاجل : بن كيران يوجه رسالة حول المسيرة الإحتجاجية بالدار البيضاء غدا وهذا ما طالب به أعضاء حزبه

سامسونغ نوت 7 لن ينفجر بعد اليوم وهذه هي التفاصيل | مختصرات

سامسونغ نوت 7 لن ينفجر بعد اليوم وهذه هي التفاصيل

صادم وغريب.. زوج يقطع أنف زوجته بسبب الصداق | مجتمع

صادم وغريب.. زوج يقطع أنف زوجته بسبب ''الصداق ''

عاجل : العثور على جثة معلقة لأزيد من شهر بغابة بتارودانت | حوادث و حقوق

عاجل : العثور على جثة معلقة لأزيد من شهر بغابة بتارودانت

بالصورة.. عاجل في هذه الأثناء الملك محمد السادس يتجول بشوارع مراكش | بوليتيك

بالصورة.. عاجل في هذه الأثناء الملك محمد السادس يتجول بشوارع مراكش

مقترح جديد للأمم المتحدة لنزع فتيل الحرب بين المغرب والبوليساريو على الحدود | بوليتيك

مقترح جديد للأمم المتحدة لنزع فتيل الحرب بين المغرب والبوليساريو على الحدود

كليماتيزورالترامواي خاسر والمسؤولين آوت.. | مجتمع

''كليماتيزورالترامواي'' خاسر والمسؤولين آوت..

خطير..شوفو أشنو وقع لمصور صحفي بمراكش | حوادث و حقوق

خطير..شوفو أشنو وقع لمصور صحفي بمراكش

بعدما سحبت هاتفها الجديد من الأسواق..هذا ما وقع لمستخدم غالاكسي نوت 7 | مجتمع

بعدما سحبت هاتفها الجديد من الأسواق..هذا ما وقع لمستخدم ''غالاكسي نوت 7''

كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

سامسونغ نوت 7 لن ينفجر بعد اليوم وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 22:16 سامسونغ نوت 7 لن ينفجر بعد اليوم وهذه هي التفاصيل | مختصرات
سامسونغ نوت 7 لن ينفجر بعد اليوم وهذه هي التفاصيل
بعد الإنفجارات التي رافقت المولود الجديد للشركة العالمية للهواتف الذكية سامسونغ والمتمثل في نوت 7، تستعد الشركة المذكورة لإطلاق تحديث جديد لبرنامج هاتفها للحد من شحن البطارية إذا ما زاد عن 60%،

شوف تيفي

 بعد الإنفجارات التي رافقت المولود الجديد للشركة العالمية للهواتف الذكية سامسونغ والمتمثل في نوت 7، تستعد الشركة المذكورة لإطلاق تحديث جديد لبرنامج هاتفها للحد من شحن البطارية إذا ما زاد عن 60%، معتبرة إياه إجراء سيساعده في الحفاظ على البطارية من ارتفاع درجة حرارتها نتيجة الشحن وبذلك منع احتراقها.

 هذا التحديث سيصل لمستخدمي "نوت 7" عن طريق الإنترنت مباشرة بحيث لن تكون هناك حاجة لوصل الهاتف بجهاز الكمبيوتر لتحميله، كما تم تأكيد أن سعة بطارية نوت 7، هي 3500 ميلي أمبير، أما بعد التحديث الجديد، فسيتاح استخدام 2100 ميلي أمبير منها فقط

 هذا وبعد كثرة الإنفجارات التي طالت بطاريات الهاتف الجديد، قررت الشركة تنظيم حملة لإسترجاع هواتفها المباعة من هذا النوع.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سامسونغ انفجار بطارة شحن شوف تيفي نت2.0

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ظهور فيديو جديد للحظة محاولة اغتيال أردوغان من طرف الإنقلابيين | مختصرات

ظهور فيديو جديد للحظة محاولة اغتيال أردوغان من طرف الإنقلابيين

مشهد محزن : صرخ بأعلى صوته الله اكبر في أحد الأسواق بالعراق فحدث ما لم يكن في الحسبان | مختصرات

مشهد محزن : صرخ بأعلى صوته ''الله اكبر'' في أحد الأسواق بالعراق فحدث ما لم يكن في الحسبان

اول مرة فى حياتك ستبكى بسبب فيديو ..شاهد ماذا رصدت كاميرا مراقبة‎ | مختصرات

اول مرة فى حياتك ستبكى بسبب فيديو ..شاهد ماذا رصدت كاميرا مراقبة‎

بالفيديو.. رد فعل غير متوقعة ميرهان بعد اكتشاف مقلب رامز | مختصرات

بالفيديو.. رد فعل غير متوقعة ميرهان بعد اكتشاف مقلب رامز

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صور إباحية لطالبتين ومحادثات عبر الواتساب مع أساتذة تهز كلية الحقوق بسطات | زووم
منذ 15 دقيقة

صور إباحية لطالبتين ومحادثات عبر الواتساب مع أساتذة تهز كلية الحقوق بسطات

شوفو أشنو قال بنكيران على البنات ليكيلبسو الصايات(فيديو) | بــووز

شوفو أشنو قال بنكيران على البنات ليكيلبسو الصايات(فيديو)

بعد إشاعة مرضه بالسرطان.شوف تيفي في قلب منزل الفنان عبد الرؤوف..و ها شنو قاليكم | خارج البلاطو

بعد إشاعة مرضه بالسرطان.''شوف تيفي'' في قلب منزل الفنان عبد الرؤوف..و ها شنو قاليكم

بعد نجاح اغنيته من اول العام الفنان صبري يطلق جديده الفني قلبي عسكري | زووم

بعد نجاح اغنيته ''من اول العام'' الفنان "صبري'' يطلق جديده الفني ''قلبي عسكري''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل : بن كيران يوجه رسالة حول المسيرة الإحتجاجية بالدار البيضاء غدا وهذا ما طالب به أعضاء حزبه | بوليتيك
منذ 7 دقائق

عاجل : بن كيران يوجه رسالة حول المسيرة الإحتجاجية بالدار البيضاء غدا وهذا ما طالب به أعضاء حزبه

سامسونغ نوت 7 لن ينفجر بعد اليوم وهذه هي التفاصيل | مختصرات

سامسونغ نوت 7 لن ينفجر بعد اليوم وهذه هي التفاصيل

صادم وغريب.. زوج يقطع أنف زوجته بسبب الصداق | مجتمع

صادم وغريب.. زوج يقطع أنف زوجته بسبب ''الصداق ''

عاجل : العثور على جثة معلقة لأزيد من شهر بغابة بتارودانت | حوادث و حقوق

عاجل : العثور على جثة معلقة لأزيد من شهر بغابة بتارودانت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.