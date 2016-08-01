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صادم وغريب.. زوج يقطع أنف زوجته بسبب ''الصداق ''
بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 21:58 صادم وغريب.. زوج يقطع أنف زوجته بسبب الصداق | مجتمع
صادم وغريب.. زوج يقطع أنف زوجته بسبب ''الصداق ''
في حادث غريب، قام زوج هندي يبلغ من العمر 27 عاما بقطع أنف زوجته التي تصغره بسنتين وهو تحت تأثير الكحول وحسب تقارير دولية فإن الزوج وبمساعدة من عائلته أسقطوا الزوجة أرضا بعدما كانت منشغلة بتحضير وجبة

شوف تيفي

 في حادث غريب، قام زوج هندي يبلغ من العمر 27 عاما بقطع أنف زوجته التي تصغره بسنتين وهو تحت تأثير الكحول وحسب تقارير دولية فإن الزوج وبمساعدة من عائلته أسقطوا الزوجة أرضا بعدما كانت منشغلة بتحضير وجبة العشاء وأحضر الأخير سكينا وبادر في قطع أنفها ليلوذ بالفرار بعدها.

وحسب ذات المصادر، فإن الواقعة كان سببها عجز عائلة العروس تسديد مهر العريس بسبب حالتهم المادية المتأزمة بحيث مر على زواجه من ابنتهم أزيد من 8 سنوات، وحسب عادات وتقاليد الهند فإن عائلة الزوجة هي التي تقوم بتسديد المهر.

وفور علم أهل الزوجة بالجريمة الشنعاء التي قام بها زوجا، تم نقلها إلى المستشفى، إلا أن الأطباء لم يستطيعوا فعل شيء للأنف المقطوع، بكون الزوج أخد بقية الأنف معه وهرب.

 هذا وقد عرف على الزوج أنه كان مدمناً على شرب الخمر، بحيث دائما ما يقدم على ضرب زوجته وإهانتها وتهديدها بقطع أنفها وهو ما جسده فعلا.

 

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الهند أنف مقطوع دولي شوف تيفي جريمة

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