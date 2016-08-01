 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل : بن كيران يوجه رسالة حول المسيرة الإحتجاجية بالدار البيضاء غدا وهذا ما طالب به أعضاء حزبه | بوليتيك

عاجل : بن كيران يوجه رسالة حول المسيرة الإحتجاجية بالدار البيضاء غدا وهذا ما طالب به أعضاء حزبه

سامسونغ نوت 7 لن ينفجر بعد اليوم وهذه هي التفاصيل | مختصرات

سامسونغ نوت 7 لن ينفجر بعد اليوم وهذه هي التفاصيل

صادم وغريب.. زوج يقطع أنف زوجته بسبب الصداق | مجتمع

صادم وغريب.. زوج يقطع أنف زوجته بسبب ''الصداق ''

عاجل : العثور على جثة معلقة لأزيد من شهر بغابة بتارودانت | حوادث و حقوق

عاجل : العثور على جثة معلقة لأزيد من شهر بغابة بتارودانت

بالصورة.. عاجل في هذه الأثناء الملك محمد السادس يتجول بشوارع مراكش | بوليتيك

بالصورة.. عاجل في هذه الأثناء الملك محمد السادس يتجول بشوارع مراكش

مقترح جديد للأمم المتحدة لنزع فتيل الحرب بين المغرب والبوليساريو على الحدود | بوليتيك

مقترح جديد للأمم المتحدة لنزع فتيل الحرب بين المغرب والبوليساريو على الحدود

كليماتيزورالترامواي خاسر والمسؤولين آوت.. | مجتمع

''كليماتيزورالترامواي'' خاسر والمسؤولين آوت..

خطير..شوفو أشنو وقع لمصور صحفي بمراكش | حوادث و حقوق

خطير..شوفو أشنو وقع لمصور صحفي بمراكش

بعدما سحبت هاتفها الجديد من الأسواق..هذا ما وقع لمستخدم غالاكسي نوت 7 | مجتمع

بعدما سحبت هاتفها الجديد من الأسواق..هذا ما وقع لمستخدم ''غالاكسي نوت 7''

كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

عاجل : العثور على جثة معلقة لأزيد من شهر بغابة بتارودانت
بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 21:18 عاجل : العثور على جثة معلقة لأزيد من شهر بغابة بتارودانت | حوادث و حقوق
عاجل : العثور على جثة معلقة لأزيد من شهر بغابة بتارودانت
أفادت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أنه ثم العثور بعد عصر اليوم السبت على جثة شخص معلقة في جذع شجرة ''أركان'' بمكان منعزل بغابة بلدية سبت الكردان إقليم تارودانت.

شوف تيفي

 أفادت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أنه ثم العثور بعد عصر اليوم السبت على جثة شخص معلقة في جذع شجرة "أركان" بمكان منعزل بغابة بلدية سبت الكردان إقليم تارودانت.

وأضافت ذات المصادر، أن أحد المارين بالقرب من الغابة المذكورة تفقد إحدى الزوايا المنعزلة بجوار شجرة أركان الكبيرة، حيث تفاجأ بوجود جثة رجل معلقة بإحدى جذوعها حوالي الساعة الخامسة من زوال اليوم السبت.

وحسب ذات المصادر، فالمنتحر رجل ينحدر مدينة آسفي ويقطن بمدينة تارودانت ومزداد سنة 1959، حيث ثم تبليغ سرية الدرك الملكي بسبت الكردان التي حظرت على وجه السرعة إلى عين المكان، وقامت بفتح تحقيق حول النازلة.

وأوضحت ذات المصادر، أن المنتحر أقدم على فعلته، وكان يشتغل قيد حياته في مجال الزراعة الموسمية، حيث شوهد أكثر من مرة في مكان تجمع العمال المؤقتين"الموقف" ببلدية سبت الكردان، إذ تم العثور في ملابسه على بطاقة التعريف الخاصة به في حين أن ملامح وجهه تغيرت تماما، لكون عملية الإنتحار تمت قبل شهر من اليوم يضيف ذات المصدر.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الإنتحار شجرة أركان العثور غابة سبت الكردان شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير..شوفو أشنو وقع لمصور صحفي بمراكش | حوادث و حقوق

خطير..شوفو أشنو وقع لمصور صحفي بمراكش

قتل خليلته و فبرك قصة انتحارها بالمحمدية وهاكيفاش حصل | حوادث و حقوق

قتل خليلته و فبرك قصة انتحارها بالمحمدية ''وهاكيفاش حصل''

حادثة سير مميتة نواحي بني ملال هذه حصيلتها | حوادث و حقوق

حادثة سير مميتة نواحي بني ملال هذه حصيلتها

توقيف أخطر مروج للمخدرات القوية ملقب بالتويتي بطنجة | حوادث و حقوق

توقيف أخطر مروج للمخدرات القوية ملقب ب''التويتي'' بطنجة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صور إباحية لطالبتين ومحادثات عبر الواتساب مع أساتذة تهز كلية الحقوق بسطات | زووم
منذ 13 دقيقة

صور إباحية لطالبتين ومحادثات عبر الواتساب مع أساتذة تهز كلية الحقوق بسطات

شوفو أشنو قال بنكيران على البنات ليكيلبسو الصايات(فيديو) | بــووز

شوفو أشنو قال بنكيران على البنات ليكيلبسو الصايات(فيديو)

بعد إشاعة مرضه بالسرطان.شوف تيفي في قلب منزل الفنان عبد الرؤوف..و ها شنو قاليكم | خارج البلاطو

بعد إشاعة مرضه بالسرطان.''شوف تيفي'' في قلب منزل الفنان عبد الرؤوف..و ها شنو قاليكم

بعد نجاح اغنيته من اول العام الفنان صبري يطلق جديده الفني قلبي عسكري | زووم

بعد نجاح اغنيته ''من اول العام'' الفنان "صبري'' يطلق جديده الفني ''قلبي عسكري''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل : بن كيران يوجه رسالة حول المسيرة الإحتجاجية بالدار البيضاء غدا وهذا ما طالب به أعضاء حزبه | بوليتيك
منذ 6 دقائق

عاجل : بن كيران يوجه رسالة حول المسيرة الإحتجاجية بالدار البيضاء غدا وهذا ما طالب به أعضاء حزبه

سامسونغ نوت 7 لن ينفجر بعد اليوم وهذه هي التفاصيل | مختصرات

سامسونغ نوت 7 لن ينفجر بعد اليوم وهذه هي التفاصيل

صادم وغريب.. زوج يقطع أنف زوجته بسبب الصداق | مجتمع

صادم وغريب.. زوج يقطع أنف زوجته بسبب ''الصداق ''

عاجل : العثور على جثة معلقة لأزيد من شهر بغابة بتارودانت | حوادث و حقوق

عاجل : العثور على جثة معلقة لأزيد من شهر بغابة بتارودانت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.