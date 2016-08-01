عاجل : العثور على جثة معلقة لأزيد من شهر بغابة بتارودانت

أفادت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أنه ثم العثور بعد عصر اليوم السبت على جثة شخص معلقة في جذع شجرة ''أركان'' بمكان منعزل بغابة بلدية سبت الكردان إقليم تارودانت.

شوف تيفي

أفادت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أنه ثم العثور بعد عصر اليوم السبت على جثة شخص معلقة في جذع شجرة "أركان" بمكان منعزل بغابة بلدية سبت الكردان إقليم تارودانت.

وأضافت ذات المصادر، أن أحد المارين بالقرب من الغابة المذكورة تفقد إحدى الزوايا المنعزلة بجوار شجرة أركان الكبيرة، حيث تفاجأ بوجود جثة رجل معلقة بإحدى جذوعها حوالي الساعة الخامسة من زوال اليوم السبت.

وحسب ذات المصادر، فالمنتحر رجل ينحدر مدينة آسفي ويقطن بمدينة تارودانت ومزداد سنة 1959، حيث ثم تبليغ سرية الدرك الملكي بسبت الكردان التي حظرت على وجه السرعة إلى عين المكان، وقامت بفتح تحقيق حول النازلة.

وأوضحت ذات المصادر، أن المنتحر أقدم على فعلته، وكان يشتغل قيد حياته في مجال الزراعة الموسمية، حيث شوهد أكثر من مرة في مكان تجمع العمال المؤقتين"الموقف" ببلدية سبت الكردان، إذ تم العثور في ملابسه على بطاقة التعريف الخاصة به في حين أن ملامح وجهه تغيرت تماما، لكون عملية الإنتحار تمت قبل شهر من اليوم يضيف ذات المصدر.





