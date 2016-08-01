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مقترح جديد للأمم المتحدة لنزع فتيل الحرب بين المغرب والبوليساريو على الحدود
بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 20:32 مقترح جديد للأمم المتحدة لنزع فتيل الحرب بين المغرب والبوليساريو على الحدود | بوليتيك
مقترح جديد للأمم المتحدة لنزع فتيل الحرب بين المغرب والبوليساريو على الحدود
أكد الناطق الرسمي باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ''ستيفان دوجاريك'' خلال لقاء صحفي اليوم بنيويورك، أن الأمم المتحدة إقترحت إنتشار قوات المينورسو حصريا في المنطقة العازلة في أقصى الجنوب

شوف تيفي

أكد الناطق الرسمي باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" خلال لقاء صحفي اليوم بنيويورك، أن الأمم المتحدة إقترحت إنتشار قوات المينورسو حصريا في المنطقة العازلة في أقصى الجنوب المغربي بالمحاداة مع المعبر الحدودي الكركرات.

و اقترحت الأمم المتحدة انسحاب قوات المغرب وجبهة "البوليساريو" المنطقة والانتشار الدائم و الحصري لقوات المينورسو، حسبما أكد الناطق باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مع إحتفاظ كل من المغرب والإنفصاليين على موقعيهما اللذين تفصلهما 120 مترا عن بعضهما.

ويأتي المقترح الأممي بعد التوتر الحاصل على الحدود بعد أشغال التهيئة بالطريق الرابطة بين المعبر الحدودي الكركرات ومنطقة قندهار، على طول 3.7 كلم.



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