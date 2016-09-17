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''كليماتيزورالترامواي'' خاسر والمسؤولين آوت..
بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 20:24 كليماتيزورالترامواي خاسر والمسؤولين آوت.. | مجتمع
''كليماتيزورالترامواي'' خاسر والمسؤولين آوت..
توصلت قبل قليل شوف تيفي بصورة التقطت من داخل ترامواي البيضاء، أبانت عن عطب تقني لحق بالمكيف، الشيئ الذي جعل قطرات مياه المكيف تتقاطر بداخل المقطورة.

شوف تيفي

توصلت قبل قليل شوف تيفي بصورة التقطت من داخل ترامواي البيضاء، أبانت عن عطب تقني لحق بالمكيف، الشيئ الذي جعل قطرات مياه المكيف تتقاطر بداخل المقطورة.

الواقعة خلفت استياء كبيرا لدى ركاب الترامواي، الشيئ الذي جعلهم يتساءلون عن سبب غياب صيانة المكيف، وكذا سبب غياب المسؤولين عن المراقبة والصيانة.

   ''كليماتيزورالترامواي'' خاسر والمسؤولين آوت..

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

كليماتيزورالترامواي خاسر والمسؤولين آوت..

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