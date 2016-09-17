   ''كليماتيزورالترامواي'' خاسر والمسؤولين آوت..

توصلت قبل قليل شوف تيفي بصورة التقطت من داخل ترامواي البيضاء، أبانت عن عطب تقني لحق بالمكيف، الشيئ الذي جعل قطرات مياه المكيف تتقاطر بداخل المقطورة.

شوف تيفي

توصلت قبل قليل شوف تيفي بصورة التقطت من داخل ترامواي البيضاء، أبانت عن عطب تقني لحق بالمكيف، الشيئ الذي جعل قطرات مياه المكيف تتقاطر بداخل المقطورة.

الواقعة خلفت استياء كبيرا لدى ركاب الترامواي، الشيئ الذي جعلهم يتساءلون عن سبب غياب صيانة المكيف، وكذا سبب غياب المسؤولين عن المراقبة والصيانة.