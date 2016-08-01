خطير..شوفو أشنو وقع لمصور صحفي بمراكش

اعتقلت المصالح الأمنية بمراكش أحد مرتكبي اعتداء على مصور صحفي بالضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض خلال الشهر الجاري.

شوف تيفي

اعتقلت المصالح الأمنية بمراكش أحد مرتكبي اعتداء على مصور صحفي بالضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض خلال الشهر الجاري.

وأوضح بلاغ لولاية أمن مراكش تتوفر"شوف تيفي" على نسخة منه، أن مصور صحفي سبق أن تقدم بشكاية لدى مصالح الأمن بمراكش بشأن تعرضه للاعتداء بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض من طرف مجهولين الشهر الجاري.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الشرطة القضائية قامت إثر ذلك بتحريات موسعة في الموضوع وأبحاث معمقة شملت ظروف وملابسات حادث الاعتداء، كما قامت بتتبع عدة مسالك في البحث مع استغلال الوسائل التقنية، حيث قادت الأبحاث إلى تشخيص هوية الفاعلين وإلقاء القبض على أحدهما، فيما لا زال البحث مكثفا لتوقيف شريكه.

وأشار البلاغ إلى أن المعني بالأمر تم وضعه تحت الحراسة النظرية من أجل البحث، ليتم تقديمه للعدالة بعد الانتهاء من المساطر القانونية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.





