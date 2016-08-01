 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير..شوفو أشنو وقع لمصور صحفي بمراكش | حوادث و حقوق

خطير..شوفو أشنو وقع لمصور صحفي بمراكش

بعدما سحبت هاتفها الجديد من الأسواق..هذا ما وقع لمستخدم غالاكسي نوت 7 | مجتمع

بعدما سحبت هاتفها الجديد من الأسواق..هذا ما وقع لمستخدم ''غالاكسي نوت 7''

قتل خليلته و فبرك قصة انتحارها بالمحمدية وهاكيفاش حصل | حوادث و حقوق

قتل خليلته و فبرك قصة انتحارها بالمحمدية ''وهاكيفاش حصل''

لهذا السبب يتصل بن كيران دائما بعبد اللطيف الحموشي | بوليتيك

لهذا السبب يتصل بن كيران دائما بعبد اللطيف الحموشي

عاجل و بالصور: ها ما وقع اليوم في باريس | دولي

عاجل و بالصور: ها ما وقع اليوم في باريس

عاجل:نايضة في فرنسا و هذا ما يقع الآن | دولي

عاجل:نايضة في فرنسا و هذا ما يقع الآن

حادثة سير مميتة نواحي بني ملال هذه حصيلتها | حوادث و حقوق

حادثة سير مميتة نواحي بني ملال هذه حصيلتها

خادمة مغربية تدعي أنها تونسية تُخرب البيوت المغربية وتزرع الرعب بطريقتها الخاصة | مجتمع

خادمة مغربية تدعي أنها تونسية تُخرب البيوت المغربية وتزرع الرعب بطريقتها الخاصة

بعدما قالت لضحاياها جريو طوالكم.. وزراة الصحة توقف الطبيبة بطلة عمليات التجميل المشبوهة بأكادير | مجتمع

بعدما قالت لضحاياها جريو طوالكم.. وزراة الصحة توقف الطبيبة بطلة عمليات التجميل المشبوهة بأكادير

كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

خطير..شوفو أشنو وقع لمصور صحفي بمراكش
بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 18:45 خطير..شوفو أشنو وقع لمصور صحفي بمراكش | حوادث و حقوق
خطير..شوفو أشنو وقع لمصور صحفي بمراكش
اعتقلت المصالح الأمنية بمراكش أحد مرتكبي اعتداء على مصور صحفي بالضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض خلال الشهر الجاري.

شوف تيفي
اعتقلت المصالح الأمنية بمراكش أحد مرتكبي اعتداء على مصور صحفي بالضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض خلال الشهر الجاري.

وأوضح بلاغ لولاية أمن مراكش تتوفر"شوف تيفي" على نسخة منه، أن مصور صحفي سبق أن تقدم بشكاية لدى مصالح الأمن بمراكش بشأن تعرضه للاعتداء بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض من طرف مجهولين الشهر الجاري.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الشرطة القضائية قامت إثر ذلك بتحريات موسعة في الموضوع وأبحاث معمقة شملت ظروف وملابسات حادث الاعتداء، كما قامت بتتبع عدة مسالك في البحث مع استغلال الوسائل التقنية، حيث قادت الأبحاث إلى تشخيص هوية الفاعلين وإلقاء القبض على أحدهما، فيما لا زال البحث مكثفا لتوقيف شريكه.

وأشار البلاغ إلى أن المعني بالأمر تم وضعه تحت الحراسة النظرية من أجل البحث، ليتم تقديمه للعدالة بعد الانتهاء من المساطر القانونية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مراكش اعتداء مصور صحفي الحراسة النظرية شكاية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

قتل خليلته و فبرك قصة انتحارها بالمحمدية وهاكيفاش حصل | حوادث و حقوق

قتل خليلته و فبرك قصة انتحارها بالمحمدية ''وهاكيفاش حصل''

حادثة سير مميتة نواحي بني ملال هذه حصيلتها | حوادث و حقوق

حادثة سير مميتة نواحي بني ملال هذه حصيلتها

توقيف أخطر مروج للمخدرات القوية ملقب بالتويتي بطنجة | حوادث و حقوق

توقيف أخطر مروج للمخدرات القوية ملقب ب''التويتي'' بطنجة

عاجل: تطورات جديدة في قضية مقتل متشرد بالبيضاء بسبب الشذوذ الجنسي | حوادث و حقوق

عاجل: تطورات جديدة في قضية مقتل متشرد بالبيضاء بسبب الشذوذ الجنسي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو أشنو قال بنكيران على نبيل بن عبد الله بعد بلاغ الديوان الملكي | بــووز
منذ 9 دقائق

شوفو أشنو قال بنكيران على نبيل بن عبد الله بعد بلاغ الديوان الملكي

‫هدف جميل للمغربي يوسف العربي أمام معيذر في اول جولات الدوري القطري‬‎ | زووم

‫هدف جميل للمغربي يوسف العربي أمام معيذر في اول جولات الدوري القطري‬‎

أول معلق ينتفض ضد المسؤولين على كرة القدم الوطنية ويدافع عن الالتراس لأزيد من 8 دقائق | قنوات أخرى

أول معلق ينتفض ضد المسؤولين على كرة القدم الوطنية ويدافع عن الالتراس لأزيد من 8 دقائق

رئيس البرلمان الألمانى يطرد رئيسة المانيا من الصفوف الأمامية بعد تكلمها من دون اذن | زووم

رئيس البرلمان الألمانى يطرد رئيسة المانيا من الصفوف الأمامية بعد تكلمها من دون اذن

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير..شوفو أشنو وقع لمصور صحفي بمراكش | حوادث و حقوق
منذ 39 دقيقة

خطير..شوفو أشنو وقع لمصور صحفي بمراكش

بعدما سحبت هاتفها الجديد من الأسواق..هذا ما وقع لمستخدم غالاكسي نوت 7 | مجتمع

بعدما سحبت هاتفها الجديد من الأسواق..هذا ما وقع لمستخدم ''غالاكسي نوت 7''

قتل خليلته و فبرك قصة انتحارها بالمحمدية وهاكيفاش حصل | حوادث و حقوق

قتل خليلته و فبرك قصة انتحارها بالمحمدية ''وهاكيفاش حصل''

لهذا السبب يتصل بن كيران دائما بعبد اللطيف الحموشي | بوليتيك

لهذا السبب يتصل بن كيران دائما بعبد اللطيف الحموشي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.