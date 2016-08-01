بعدما سحبت هاتفها الجديد من الأسواق..هذا ما وقع لمستخدم ''غالاكسي نوت 7''

بعدما رفع رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة سامسونج اليكترونيكس الكورية يوم الجمعة 16 شتنبر2016، حيت أصيب بحروق شديدة إثر انفجار هاتفه الذكي جلاكسي نوت 7 في جيب بنطاله الأمامي.

شوف تيفي : علاء الصنوبري



بعدما رفع رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة سامسونج اليكترونيكس الكورية يوم الجمعة 16 شتنبر2016، حيت أصيب بحروق شديدة إثر انفجار هاتفه الذكي جلاكسي نوت 7 في جيب بنطاله الأمامي.

و في بلاغ رسمي قالت "دانييل كوهين مايستر" المتحدثة باسم سامسونج "لا نعلق على دعوى منظورة. " ونحث كل من يملك جهاز نوت 7 على إغلاقه واستبداله فورا.

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وتجدر الاشارة أن شركة سامسونج قد سحبت نحو مليون هاتف من طراز نوت 7 بيعت في الأسواق الأمريكية بعد تلقيها 92 بلاغا عن سخونة البطاريات بشكل مفرط من بينها 26

بلاغا عن حروق و 55 بلاغا عن أصرار في الممتلكات.





