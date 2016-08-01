بعدما سحبت هاتفها الجديد من الأسواق..هذا ما وقع لمستخدم ''غالاكسي نوت 7''

شوف تيفي : علاء الصنوبري
بعدما رفع رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة سامسونج اليكترونيكس الكورية يوم الجمعة 16 شتنبر2016، حيت أصيب بحروق شديدة إثر انفجار هاتفه الذكي جلاكسي نوت 7 في جيب بنطاله الأمامي.
و في بلاغ رسمي قالت "دانييل كوهين مايستر" المتحدثة باسم سامسونج "لا نعلق على دعوى منظورة. " ونحث كل من يملك جهاز نوت 7 على إغلاقه واستبداله فورا.
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وتجدر الاشارة أن شركة سامسونج قد سحبت نحو مليون هاتف من طراز نوت 7 بيعت في الأسواق الأمريكية بعد تلقيها 92 بلاغا عن سخونة البطاريات بشكل مفرط من بينها 26
بلاغا عن حروق و 55 بلاغا عن أصرار في الممتلكات.
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