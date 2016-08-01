قتل خليلته و فبرك قصة انتحارها بالمحمدية ''وهاكيفاش حصل''

انتهى إلحاح فتاة على خليلها للزواج منها،بجريمة قتل وقعت ثلاثة أيام قبل عيد الأضحى،،بحي الحسنية2 بالمحمدية،نجح بطلها في رسم سيناريو،ضلل الشرطة القضائية أثناء الاستماع إليه،قبل أن يحال على الوكيل

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انتهى إلحاح فتاة على خليلها للزواج منها،بجريمة قتل وقعت ثلاثة أيام قبل عيد الأضحى،،بحي الحسنية2 بالمحمدية،نجح بطلها في رسم سيناريو،ضلل الشرطة القضائية أثناء الاستماع إليه،قبل أن يحال على الوكيل العام بتهمة العلاقة غير الشرعية،خصوصا أن نتيجة الطب الشرعي أكدت أن الوفاة كانت نتيجة الانتحار شنقا و أن الهالكة لم تكن حاملا.

و حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر نهاية الأسبوع،ارتأى الوكيل العام أن يحيل الملف من جديد على فرقة الشرطة القضائية،خصوصا أن عملية الانتحار المتحدث عنها في محاضر الضابطة القضائية كانت بواسطة حزام،و أن المنتحرة ربطته على مزلاج الباب و هي العملية التي لا يمكن أن تتحقق بالنظر إلى قصر المسافة بين "مقبض الباب و الأرض كما أنها لم تكن تعاني مرضا نفسيا بل على العكس،كانت تستعد للسفر إلى مسقط رأسها بتاونات لقضاء عطلة عيد الأضحى رفقة عائلتها.

و حسب ذات المصادر،كانت التعليمات التي وجهها الوكيل العام إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تدعو إلى تعميق البحث و هو ما سارت عليه الأبحاث لتنتهي بمواجهة المتهم بأدلة دامغة ليعترف بالقتل و بكل التفاصيل التي عمد إلى فبركتها من أجل الإفلات من العقاب ليحال من جديد على الوكيل العام يوما قبل عيد الأضحى.