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لهذا السبب يتصل بن كيران دائما بعبد اللطيف الحموشي
بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 16:49 لهذا السبب يتصل بن كيران دائما بعبد اللطيف الحموشي | بوليتيك
لهذا السبب يتصل بن كيران دائما بعبد اللطيف الحموشي
قال عبد الإله بن كيرانرئيس الحكومة، أنه دائما يتصل بعبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني لتهنئته عن عمله الذي وصفه بالجريئ والكبير، في كل مرة يقوم فيها الأمن الوطني بعمليات نوعية.

شوف تيفي

قال عبد الإله بن كيرانرئيس الحكومة، أنه دائما يتصل بعبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني لتهنئته عن عمله الذي وصفه بالجريئ والكبير، في كل مرة يقوم فيها الأمن الوطني بعمليات نوعية.

وقدم بن كيران مثالا عن سبب الإتصالات المتكررة بالمدير العام للأمن الوطني، أنه إتصل به يوم ثم توقيف الغش أثناء مباراة الولوج لمعهد الشرطة والتوظيف في الأمن، وهي سابقة في تاريخ الإدارة العامة حسب قوله.

وأثنى بن كيران، عن عمل عبد اللطيف الحموشي معترفا بالإتصال به دوما، للإشادة بمجهوداته.

 

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بن كيران الحموشي الإتصال السبب العمل شوف تيفي

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