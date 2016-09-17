عاجل و بالصور: ها ما وقع اليوم في باريس

نفذت الشرطة الفرنسية عملية أمنية اليوم السبت في منطقة مزدحمة للتسوق بوسط باريس وقالت إن العملية انتهت دون أي دلالة على وجود خطر.

شوف تيفي:وكالات

نفذت الشرطة الفرنسية عملية أمنية اليوم السبت في منطقة مزدحمة للتسوق بوسط باريس وقالت إن العملية انتهت دون أي دلالة على وجود خطر.

وخلال العملية قالت مصادر أمنية فرنسية إن عملية الشرطة جرت في كنيسة سانت ليو في حي شاتليه ونصحت الناس بالابتعاد عن المكان.





