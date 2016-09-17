عاجل:نايضة في فرنسا و هذا ما يقع الآن

كشفت وسائل إعلام فرنسية، قبل قليل،أن الشرطة الفرنسية تقوم بعملية أمنية في قلب باريس.

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كشفت وسائل إعلام فرنسية، قبل قليل،أن الشرطة الفرنسية تقوم بعملية أمنية في قلب باريس.

و قالت ذات المصادر دون الخوض في التفاصيل،إن السلطات الأمنية نصحت المواطنين بالابتعاد عن المكان،دون ذكر الأسباب