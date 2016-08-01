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حادثة سير مميتة نواحي بني ملال هذه حصيلتها
بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 16:03 حادثة سير مميتة نواحي بني ملال هذه حصيلتها | حوادث و حقوق
حادثة سير مميتة نواحي بني ملال هذه حصيلتها
لقي شخصان مصرعهما في حادثة سير وقعت، ليل أمس الجمعة، على الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء وبني ملال.

شوف تيفي:و م ع

لقي شخصان مصرعهما في حادثة سير وقعت، ليل أمس الجمعة، على الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء وبني ملال.

وذكر مصدر من السلطة المحلية أن الحادثة، التي وقعت حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا عند مدخل مدينة الفقيه بن صالح بالقرب من مدارة قرية أولاد يحيى، نجمت عن اصطدام سيارة رباعية الدفع، كانت قادمة من بني ملال في اتجاه الفقيه بن صالح، بدراجة نارية كانت تسير في الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى مصرع راكبي الدراجة النارية في مكان الحادث.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات.

 

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شوف تيفي حادثة سير بني ملال وفيات الفقيه بن صالح

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