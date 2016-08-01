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خادمة مغربية تدعي أنها تونسية تُخرب البيوت المغربية وتزرع الرعب بطريقتها الخاصة
بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 15:48 خادمة مغربية تدعي أنها تونسية تُخرب البيوت المغربية وتزرع الرعب بطريقتها الخاصة | مجتمع
خادمة مغربية تدعي أنها تونسية تُخرب البيوت المغربية وتزرع الرعب بطريقتها الخاصة
علمت''شوف تيفي''،أن عائلة مغربية تعرضت للنصب و الاحتيال من طرف شابة أوهمتهم،أنها قادمة من تونس و لا تعرف أحدا في المغرب.

شوف تيفي:م غ

علمت"شوف تيفي"،أن عائلة مغربية تعرضت للنصب و الاحتيال من طرف شابة أوهمتهم،أنها قادمة من تونس و لا تعرف أحدا في المغرب.
و حسب ما أفادت به العائلة اليوم السبت،تعود تفاصيل الواقعة،حينما التقت الشابة التي تدعى أسماء والتي قدمت نفسها على أنها "ريم حورية الطرابلسي للعائلة، على أنها قَدِمت للمغرب قصد استكمال تدريب لها بالشرطة العلمية تحت وصاية الجنرال حسني بن سليمان،طالبة مأوى بحكم أنهم يقطنون بالرباط،لتشتغل كخادمة مقابل المأوى و المأكل.

و بعدما وثقوا بها،سرقت أسماء التي تنحدر من أحد الدواوير بمدينة أكادير، مجموعة من الوثائق الخاصة بالعائلة،و كذا مبلغ 15 ألف درهم من ابنة العائلة بعد أن أوهمتها أنها ستتدخل لكي تجلب لها سيارة من ألمانيا بثمن منخفض.

وكشفت لنا العائلة في اتصال هاتفي،أنها وضعت شكاية مرفوقة بصور و رقم البطاقة الوطنية لأسماء قصد توقيفها وإصدار عقوبة قضائية في حقها.

و علمت"شوف تيفي"،أنها ليست المرة الأولى التي تنصب فيها"أسماء على ضحاياها من العائلات المغربية .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب النصب عائلة مغربية شابة من أكادير تونسية مبلغ

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