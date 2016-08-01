بعدما قالت لضحاياها جريو طوالكم.. وزراة الصحة توقف الطبيبة بطلة عمليات التجميل المشبوهة بأكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع اليوم السبت، أن مصالح وزارة الصحة بأكادير أوقفت الطبيبة الجراحة التي ارتبط اسمها بعمليات تجميل مشبوهة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير في انتظار قرار المجلس

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع اليوم السبت، أن مصالح وزارة الصحة بأكادير أوقفت الطبيبة الجراحة التي ارتبط اسمها بعمليات تجميل مشبوهة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير في انتظار قرار المجلس التأديبي.

وكانت هذه الطبيبة التي تسببت في كارثة جراحية لفتاتين على مستوى الثدي صورت معهما "شوف تيفي" بأكادير وبعد نشر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، مما أدى إلى توقيف الطبيبة مؤقتا في انتظار ما ستؤول إليه نتائج البحث.

وكانت هذه الطبيبة قد قالت لضحاياها "جريو طوالكم أنا طبيبة ومعايا النقابة ..." وغيره من الكلام الذي يبعث عن التحدي في تطبيق القانون.