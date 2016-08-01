عبد الله المصباحي عميد السينمائيين المغاربة في ذمة الله

ربما قد لا يعرفه الجيل الجديد، لكن الأجيال الأولى والثانية والثالثة تعرفه حق المعرفة إنه المخرج العالمي المغربي عبد الله المصباحي الذي رحل في صمت مساء أمس الجمعة وتذكرته الصحافة العربية ببعض

شوف تيفي: عبداللطيف السكارجي

ربما قد لا يعرفه الجيل الجديد، لكن الأجيال الأولى والثانية والثالثة تعرفه حق المعرفة إنه المخرج العالمي المغربي عبد الله المصباحي الذي رحل في صمت مساء أمس الجمعة وتذكرته الصحافة العربية ببعض أعماله الخالدة.

فالمصباحي الذي نال شهرة عالمية وعربية خصوصا أنه كان من بين مهندسي السينما المصرية سنوات الثمانينات حيث أخرج الفيلم الجميل "أين تخبئون الشمس" الذي يحكي قصة مجموعة من الشباب تمرد على المجتمع والذين يعيشون مشاكل عديدة أينما ذهبوا وذلك بسبب أن المجتمع والحكومات نظام غير سليم ويسبب التعاسة للأفراد حسب تفكيرهم.

هذا الفيلم الذي لقي نجاحا كبيرا آنذاك شارك فيه القدير عادل أدهم، والمتمردة نادية لطفي والفنان الكبير الراحل نور الشريف فضلا عن النجم الراحل محمود المليجي وجلال عيسى والفنان الليبي علي أحمد سالم والفنان المغربي عبد الهادي بالخياط.

جدير بالذكر أن السينمائي المغربي عبد الله المصباحي ولد عام 1938 في مدينة الجديدة، سافر إلى باريس ودرس السينما وأخرج العديد من الأفلام التسجيلية والمسلسلات والبرامج الإذاعية.



