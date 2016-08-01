توقيف أخطر مروج للمخدرات القوية ملقب ب''التويتي'' بطنجة

علمت ''شوف تيفي من مصدر أمني ،أنه جرى اليوم السبت تقديم شخص أمام أنظار العدالة، كان موضوع أربع مذكرات بحث وطنية للاتجار في المخدرات القوية.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي من مصدر أمني ،أنه جرى اليوم السبت تقديم شخص أمام أنظار العدالة، كان موضوع أربع مذكرات بحث وطنية للاتجار في المخدرات القوية.

و أفاد ذات المصدر، أن مصالح الأمن بطنجة أحالت اليوم على العدالة الملقب ب"تويتي" (42 سنة) بعد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة والبحث المعمق من طرف مصلحة الشرطة القضائية الولائية.

وكانت عناصر الامن التابعة للدائرة الامنية الخامسة لطنجة قد القت القبض أول أمس الخميس بحي "البحرة" على الضنين المبحوث عنه في قضايا تتعلق ببيع وترويج المخدرات القوية، بعد عمليات ترصد وبحث ميداني شملت أماكن نشاط الموقوف صاحب السوابق العدلية العديدة.

وقد عثرت مصالح الامن لدى الضنين حين توقيفه على لفافات محشوة بمخدر الهيروين المعدة للترويج وكمية من الأقراص المهلوسة، إضافة إلى مبلغ مالي محصل من عمليات بيع المخدرات.