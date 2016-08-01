عاجل.. بعد قضائه سنة سجنا نافدا بسبب التزوير..النفقة تَجُر عضو من العدل و الإحسان إلى القضاء

بعد امتناعه عن أداء واجب النفقة لأفراد أسرته و تنفيذ حكم قضائي، أحالت فرقة الشرطة القضائية بسلا يوم أمس الجمعة منير لحريش، العضو في جماعة العدل والإحسان على وكيل الملك بنفس المدينة.

شوف تيفي:م غ

بعد امتناعه عن أداء واجب النفقة لأفراد أسرته و تنفيذ حكم قضائي، أحالت فرقة الشرطة القضائية بسلا يوم أمس الجمعة منير لحريش، العضو في جماعة العدل والإحسان على وكيل الملك بنفس المدينة.

و حسب مصادر"شوف تيفي" اضطر منير لحريش، إلى تسديد مبلغ النفقة المحكوم بها وقدره 21 ألف درهم، وذلك بعدما خيّره ممثل النيابة العامة بين الأداء أو الإيداع بالسجن لقضاء عقوبة سالبة للحرية تنفيذا لمسطرة الإكراه البدني.

و كشفت مصادرنا،أن المتابع في هذا الملف له سوابق قضائية وخلافات سابقة مع القانون، حيث سبق له أن قضى سنة حبسا نافذا في أكتوبر 2006 بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة.