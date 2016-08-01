بن كيران : ليس كل ما قمنا به نجحنا فيه.. وها هو الثمن الحقيقي الذي يكلفنا كل موظف

إعترف عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، أن حكومته لم تستطع النجاح في جميع المبادرات والإصلاحات والمشاريع التي قامت بها، طيلة خمسة سنوات.

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إعترف عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، أن حكومته لم تستطع النجاح في جميع المبادرات والإصلاحات والمشاريع التي قامت بها، طيلة خمسة سنوات.

وإعتبر بن كيران أن التوظيف يستنزف موارد الدولة، مؤكدا أن كل موظف يكلف الدولة مليون سنتيم في الشهر، أي 12 مليون سنتيم في السنة.

ووعد بن كيران أنه سينظم مناظرة وطنية حول القضاء على البطالة، حيث يعتزم بن كيران إقتراح بعض الحلول عبر تشغيل العاطلين بصفة مؤقتة، الهدف منها العيش فقط بالقول" نعطيو أجرة مؤقتة، للطوبيس والسندويش، والحوايج".

وقال بن كيران في معرض حديثه بالنسخة الثالثة من “Le Grand Oral اليوم السبت بالدار البيضاء، أنه يعتزم البحث عن حلول جذرية وواقعية لمشكلة البطالة في حال عودته للحكومة القادمة.





