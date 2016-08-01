بن كيران : ''وزارة الداخلية طاحو ليها الحواسيب أومبوان تلاثة أيام ''

دعا عبد الإله بن كيران الشباب خريجي المعاهد والجامعات والمهندسين إلى الإنخراط في الحياة السياسية مستغربا عن عدم إقتحام الشباب للأحزاب السياسية.

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دعا عبد الإله بن كيران الشباب خريجي المعاهد والجامعات والمهندسين إلى الإنخراط في الحياة السياسية مستغربا عن عدم إقتحام الشباب للأحزاب السياسية.

وعاد بن كيران إلى الحديث عن المراحل التي مر منها حزب العدالة والتنمية منذ ولوجه للبرلمان مستعينا "بمفرداته المضحكة والمعهودة" وصولا إلى الإنتخابات التي أعقبها وصول إدريس جطو للحكومة، حيث عقب بن كيران على نتائج الإنتخابات التي منحت حزبه 42 مقعدا، بأن "حواسيب وزارة الداخلية طاحت أومبوان وتأخر إعلان النتائج لثلاثة أيام".

وتأتي تصريحات بن كيران في حلقة منظمة من طرف جمعية SIENCE PO في دورتها الثالثة المسماة GRAND ORAL بمشاركة مؤسسات إعلامية، والمنعقدة حاليا بأحد الفنادق الفخمة بالدار البيضاء.

وإسترسل بن كيران في الحديث عن الظروف التي وصفها بالصعبة التي تقلدت فيها الحكومة الحالية المسؤولية ، حيث تحدث عن إشكالية إصلاح صناديق التقاعد وصندوق المقاصة وإحتجاجات الشارع، والتي تجاوزها بتوجيهات من الملك وبالعمل المشترك مع حلفائه من الأحزاب الأخرى سواء حزب الإستقلال كمرحلة أولى أو مع حزب التجمع الوطني للأحرار.