عاجل: تطورات جديدة في قضية مقتل متشرد بالبيضاء بسبب الشذوذ الجنسي

شوف تيفي:م غ
علمت"شوف تيفي" من مصادر أمنية،أنه جرى توقيف القاتل الحقيقي في الجريمة التي هزت البيضاء قبل يومين و التي أودت بحياة متشرد بسبب الشذوذ الجنسي و المخدرات.
و كانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت لحظة الجريمة مشتبه فيه بعد خلافات كانت بين الطرفين .
و كانت مدينة الدارالبيضاء قد اهتزت في الساعات الأولى من صباح الخميس،على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها متشرد يبلغ 18 سنة.
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