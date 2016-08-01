عاجل: تطورات جديدة في قضية مقتل متشرد بالبيضاء بسبب الشذوذ الجنسي

علمت''شوف تيفي'' من مصادر أمنية،أنه جرى توقيف القاتل الحقيقي في الجريمة التي هزت البيضاء قبل يومين و التي أودت بحياة متشرد بسبب الشذوذ الجنسي و المخدرات.

شوف تيفي:م غ

علمت"شوف تيفي" من مصادر أمنية،أنه جرى توقيف القاتل الحقيقي في الجريمة التي هزت البيضاء قبل يومين و التي أودت بحياة متشرد بسبب الشذوذ الجنسي و المخدرات.

و كانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت لحظة الجريمة مشتبه فيه بعد خلافات كانت بين الطرفين .

و كانت مدينة الدارالبيضاء قد اهتزت في الساعات الأولى من صباح الخميس،على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها متشرد يبلغ 18 سنة.







