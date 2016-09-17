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بعد أن وصفته بالإرهابي، الصدفة تجمع مفتاح وألهام شاهين في فندق بسلا وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 12:52 بعد أن وصفته بالإرهابي، الصدفة تجمع مفتاح وألهام شاهين في فندق بسلا وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
بعد أن وصفته بالإرهابي، الصدفة تجمع مفتاح وألهام شاهين في فندق بسلا وهذه هي التفاصيل
ربما كانت صدفة، لكن أحد المتتبعين أكد أن مفتاح المثير للجدل تعمد اللقاء بالفنانة المصرية إلهام شاهين التي حضرت يوم أمس فعاليات مهرجان فيلم المرأة بسلا، حيث تم اللقاء أولا بفندق سفير قبل الالتحاق

شوف تيفي
ربما كانت صدفة، لكن أحد المتتبعين أكد أن مفتاح المثير للجدل تعمد اللقاء بالفنانة المصرية إلهام شاهين التي حضرت يوم أمس فعاليات مهرجان فيلم المرأة بسلا، حيث تم اللقاء أولا بفندق سفير قبل الالتحاق بسينما هوليود لحضور افتتاح المهرجان.
الإثنين خطفوا الأنظار وكانوا مراقبين من طرف المتتبعين الذين يعلمون جيدا ما وقع بين الاثنين في مهرجان وهران قبل سنوات، وحسب تصريحات مفتاح فإن إلهام شاهين وصفته بالإرهابي ووصفت المغاربة بالشعب المتخلف والعهدة على محمد مفتاح الذي دعا في وقت سابق لعدم استقبال شاهين في المهرجانات المغربية والقطع معها.
وتعود تفاصيل الخلاف بين الاثنين إلى اختلافهما في الرأي حول تقييم عمل لجنة التحكيم تجاه الأفلام المشاركة وكان مفتاح يريد فرض رأيه على لجنة التحكيم، خاصة تجاه الأفلام المغربية، في حين أن لجنة التحكيم كان لها رأيا آخر وهو الشيء الذي جعل إلهام تثور في وجه مفتاح لكن دون نعته بالإرهابي ولا نعت الشعب المغربي بالتخلف.
إلهام شاهين في تصريح لها لموقع "العربية" أكدت أن مفتاح منذ بداية مشاركتها في مهرجان وهران السينمائي بالجزائر كان يعاملها بندية شديدة وأعطاها إحساس بأنها "ثقيلة على قلبه"، على حد تعبيرها، واصفة إياه بأنه "من نوعية الرجال التي لا تحب أن يكون للمرأة صوتا ورأيا حرا" أي مفتاح الذي يصول ويجول في المسلسلات المغربية ويقول أنه مضطهد.
واستنكرت شاهين من جانبها مقولة مفتاح عنها بأنها ستمنعه من دخول مصر قائلة: "من أنا حتى أمنع دخول أي شخص لمصر.. مصر فيها قانون ولا يوجد أي مواطن في مصر يستطيع أن يفعل ذلك".. الحاصول الله يهدي ما خلق وصافي

بعد أن وصفته بالإرهابي، الصدفة تجمع مفتاح وألهام شاهين في فندق بسلا وهذه هي التفاصيل

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بعد أن وصفته بالإرهابي الصدفة تجمع مفتاح وألهام شاهين في فندق بسلا وهذه هي التفاصيل

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