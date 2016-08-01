بن كيران من البيضاء : ''إلى تعكسات معاك وزارة الداخلية مادير والو''

قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن وزارة الداخلية هي أم الوزارات وتسكنها روح خاصة، و أنها كانت تحضر رئيس الوزراء سابقا من فراش نومه.

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قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن وزارة الداخلية هي أم الوزارات وتسكنها روح خاصة، و أنها كانت تحضر رئيس الوزراء سابقا من فراش نومه.

وأضاف بن كيران، أن بوشتى بوصوف رشحه الحزب بمدينة تاونات-تيسة وأنه غادر إلى الحج بدون أن يقدم توضيحات، نافيا أن تكون له أية علاقة معه، مؤكدا أن بوصوف صديق لزميله في الحزب مصطفى الرميد.

وتحدث بن كيران في النسخة الثالثة من “Le Grand Oral بالدار البيضاء، عن قضية "أحماد القباج"، حيث عبر عن غضبه الشديد من جهة لم يسميها افترت عليه في قضية عائشة الشنا، مصرحا أنه "إلى تعكسات معاك وزارة الداخلية مادير والو".





