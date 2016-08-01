 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بن كيران : وزارة الداخلية طاحو ليها الحواسيب أومبوان تلاثة أيام | بوليتيك

بن كيران : ''وزارة الداخلية طاحو ليها الحواسيب أومبوان تلاثة أيام ''

عاجل: تطورات جديدة في قضية مقتل متشرد بالبيضاء بسبب الشذوذ الجنسي | حوادث و حقوق

عاجل: تطورات جديدة في قضية مقتل متشرد بالبيضاء بسبب الشذوذ الجنسي

بعد أن وصفته بالإرهابي، الصدفة تجمع مفتاح وألهام شاهين في فندق بسلا وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

بعد أن وصفته بالإرهابي، الصدفة تجمع مفتاح وألهام شاهين في فندق بسلا وهذه هي التفاصيل

بن كيران من البيضاء : إلى تعكسات معاك وزارة الداخلية مادير والو | بوليتيك

بن كيران من البيضاء : ''إلى تعكسات معاك وزارة الداخلية مادير والو''

بشرى لمرضى السكري.. لقاح جديد يقضي على السكري | مجتمع

بشرى لمرضى السكري.. لقاح جديد يقضي على السكري

الجالية المغربية بالسعودية تتحرك في قضية لمياء و هذا ما فعلته | مجتمع

الجالية المغربية بالسعودية تتحرك في '' قضية لمياء'' و هذا ما فعلته

عاجل.. حافلة تابعة لنقل المدينة شاعلة فيها العافية وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل.. حافلة تابعة لنقل المدينة شاعلة فيها العافية وها أشنو وقع

سلمى رشيد أمام القضاء لهذا السبب | ثقافة و فنون

سلمى رشيد أمام القضاء لهذا السبب

أمن الرباط يوقف المرشحة البوڭوصة السابقة للبام لهذا السبب | بوليتيك

أمن الرباط يوقف '' المرشحة البوڭوصة ''السابقة للبام لهذا السبب

كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

بن كيران من البيضاء : ''إلى تعكسات معاك وزارة الداخلية مادير والو''
بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 12:44 بن كيران من البيضاء : إلى تعكسات معاك وزارة الداخلية مادير والو | بوليتيك
بن كيران من البيضاء : ''إلى تعكسات معاك وزارة الداخلية مادير والو''
قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن وزارة الداخلية هي أم الوزارات وتسكنها روح خاصة، و أنها كانت تحضر رئيس الوزراء سابقا من فراش نومه.

شوف تيفي

قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن وزارة الداخلية هي أم الوزارات وتسكنها روح خاصة، و أنها كانت تحضر رئيس الوزراء سابقا من فراش نومه.

وأضاف بن كيران، أن بوشتى بوصوف رشحه الحزب بمدينة تاونات-تيسة وأنه غادر إلى الحج بدون أن يقدم توضيحات، نافيا أن تكون له أية علاقة معه، مؤكدا أن بوصوف صديق لزميله في الحزب مصطفى الرميد.

وتحدث بن كيران في النسخة الثالثة من “Le Grand Oral بالدار البيضاء، عن قضية "أحماد القباج"، حيث عبر عن غضبه الشديد من جهة لم يسميها افترت عليه في قضية عائشة الشنا، مصرحا أنه "إلى تعكسات معاك وزارة الداخلية مادير والو".



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

القباج بن كيران لقاء بوشتى بوصوف الوزراء الرميد شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بن كيران : وزارة الداخلية طاحو ليها الحواسيب أومبوان تلاثة أيام | بوليتيك

بن كيران : ''وزارة الداخلية طاحو ليها الحواسيب أومبوان تلاثة أيام ''

أمن الرباط يوقف المرشحة البوڭوصة السابقة للبام لهذا السبب | بوليتيك

أمن الرباط يوقف '' المرشحة البوڭوصة ''السابقة للبام لهذا السبب

الرميد يعاقب القضاة الذين لم يُبرروا مصدر ثرواتهم | بوليتيك

الرميد يعاقب القضاة الذين لم يُبرروا مصدر ثرواتهم

الكواليس الكاملة لأسرع مجلس حكومي بعد بلاغ الديوان الملكي ورفض ترشيح حماد القباج | بوليتيك

الكواليس الكاملة لأسرع مجلس حكومي بعد بلاغ الديوان الملكي ورفض ترشيح ''حماد القباج''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نسولو الناس: شنو رأيكم فالمغربيات ليكيتزوجو و يخدمو فالسعودية؟ | نسولو الناس
منذ 28 دقيقة

نسولو الناس: شنو رأيكم فالمغربيات ليكيتزوجو و يخدمو فالسعودية؟

شاهد كيف أصبح أحمد يرزيز المعروف بالقفل في لالة فاطمة | زووم

شاهد كيف أصبح أحمد يرزيز ''المعروف بالقفل في لالة فاطمة''

مغاربة ببلجيكا دبحو فالعيد بتخبية في وحصلوهم بوليس خواو ليهم لما القاطع على الحوالا+ الغرامة | زووم

مغاربة ببلجيكا دبحو فالعيد بتخبية في وحصلوهم بوليس خواو ليهم لما القاطع على الحوالا+ الغرامة

بالفيديو.. هشام من مراكش: مرتي كاينوض عليها السخط من الصيف للصيف - قصة مؤثرة | زووم

بالفيديو.. هشام من مراكش: مرتي كاينوض عليها السخط من الصيف للصيف - قصة مؤثرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بن كيران : وزارة الداخلية طاحو ليها الحواسيب أومبوان تلاثة أيام | بوليتيك
منذ 56 دقيقة

بن كيران : ''وزارة الداخلية طاحو ليها الحواسيب أومبوان تلاثة أيام ''

عاجل: تطورات جديدة في قضية مقتل متشرد بالبيضاء بسبب الشذوذ الجنسي | حوادث و حقوق

عاجل: تطورات جديدة في قضية مقتل متشرد بالبيضاء بسبب الشذوذ الجنسي

بعد أن وصفته بالإرهابي، الصدفة تجمع مفتاح وألهام شاهين في فندق بسلا وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

بعد أن وصفته بالإرهابي، الصدفة تجمع مفتاح وألهام شاهين في فندق بسلا وهذه هي التفاصيل

بن كيران من البيضاء : إلى تعكسات معاك وزارة الداخلية مادير والو | بوليتيك

بن كيران من البيضاء : ''إلى تعكسات معاك وزارة الداخلية مادير والو''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.