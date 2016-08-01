الجالية المغربية بالسعودية تتحرك في '' قضية لمياء'' و هذا ما فعلته

على خلفية التصريح الصادم للمغربية التي تعرضت للاغتصاب و التعذيب على يد زوجها السعودي لمياء ،تفاعل المغاربة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع معاناتها حيث توصلت ''شوف تيفي'' بمجموعة من الرسائل

شوف تيفي:م غ

على خلفية التصريح الصادم للمغربية التي تعرضت للاغتصاب و التعذيب على يد زوجها السعودي لمياء ،تفاعل المغاربة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع معاناتها حيث توصلت "شوف تيفي" بمجموعة من الرسائل عبر الخاص من الجالية المغربية المقيمة بالسعودية بِنِيَة المساعدة.

و طالب مجموعة من المغاربة، عنوان أو رقم هاتف والدي الفتاة المغربية قصد الانتقال عندها و مد لها يد العون و توقيف معاناتها في ظل صمت المسؤولين بسفارة المغرب بالسعودية أو تحرك الوزير المسؤول عن الجالية المغربية.

و كان والد لمياء،أكد في تصريح خص به "شوف تيفي""، أن ابنته كانت ضحية سعودي قام بالاعتداء عليها واغتصابها في العديد من المرات قبل أن يتسبب في سجنها لأكثر من سنة في أحد السجون بالسعودية.