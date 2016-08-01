عاجل.. حافلة تابعة لنقل المدينة شاعلة فيها العافية وها أشنو وقع

شوف تيفي
قال مصدر مطلع لشوف تيفي أن مصالح الوقاية المدنية في هذه الأثناء سيطرت على حريق نال من مؤخرة حافلة للنقل تابعة لنقل المدينة بشارع واد الذهب باسباتة، حيث اشتعلت النيران على مستوى المحرك، في حادث خطير كاد أن يتحول لما لا يحمد عقباه.
وأضاف المصدر أن الحريق الذي شب بالحافلة قبل قليل خلف هلعا للركاب والمارة الذين لم يصب أحد فيهم بأذى يذكر، غير أن الحالة الميكانيكية التي أصبحت عليها مجموعة من الحافلات الخاصة بنقل الركاب أضحت ضرورة ملحة لاستبدالها بأخرى.
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