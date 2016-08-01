سلمى رشيد أمام القضاء لهذا السبب

بعدما تنكرت له في تصريحات صحفية على هامش حفل أحيته مؤخرا بطنجة،قرر سعد العباسي مدير أعمال الفنانة سلمى رشيد سابقا،مقاضاتها بسبب بعض المستحقات التي مازالت عالقة في ذمتها.

شوف تيفي:

بعدما تنكرت له في تصريحات صحفية على هامش حفل أحيته مؤخرا بطنجة،قرر سعد العباسي مدير أعمال الفنانة سلمى رشيد سابقا،مقاضاتها بسبب بعض المستحقات التي مازالت عالقة في ذمتها.

و حسب ما أوردته يومية الصباح في عدد نهاية الأسبوع، كشف العباسي أنه انفصل منذ 4 أشهر عن سلمى رشيد،و لا يهمه أن تتخلى عنه بقدر ما تهمه حقوقه الباقية في ذمتها و كذا ضرورة التزامها باحترامه و لو من باب العلاقة الأخوية التي كانت تجمعهما.

و تأسف العباسي للمستوى الذي وصلت إليه سلوكات الفنانة ضد واحد ممن كانوا سببا في شهرتها و ساهموا في بلوغها الرتبة التي تفتخر بها اليوم.

و اعتبر المدير السابق لأعمال الفنانة رشيد،أنه يتعجب للمستوى الذي وصل إليه الفنان لكي يتكلم في أشياء لا يمكن نفيها بالكلام فقط،مشيرا إلى أن نكران أفضاله عليها يوقعها في الحرج و مسيء لها أكثر مما يسيء له هو باعتبار أن منجزاته هي ما يتكلم عنه.