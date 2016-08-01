أمن الرباط يوقف '' المرشحة البوڭوصة ''السابقة للبام لهذا السبب

بعد رفضها الامتثال لعناصر شرطة المرور ،فتحت مصالح ولاية أمن الرباط يوم أمس الجمعة ، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع المسماة كوثر بنحمو، صيدلانية ومستشارة جماعية سابقة عن حزب

شوف تيفي

بعد رفضها الامتثال لعناصر شرطة المرور ،فتحت مصالح ولاية أمن الرباط يوم أمس الجمعة ، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع المسماة كوثر بنحمو، صيدلانية ومستشارة جماعية سابقة عن حزب الأصالة و المعاصرة بمدينة بوقنادل، وذلك بسبب إهانتها موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم ومخالفة قانون السير والجولان.

وحسب مصدر أمني لشوف تيفي،كانت عناصر شرطة المرور بالعاصمة الرباط قد أوقفت المعنية بالأمر في حدود الساعة 11 من صباح يوم الجمعة، عندما كانت تسوق سيارة رباعية الدفع تحمل لوحات ترقيم مؤقتة خاصة بمهنيي بيع وصيانة السيارات، والذين يتوفرون على تأمين خاص يستفيد منه حصريا مالك المحل أو أعوانه، وهو الأمر الذي لا ينطبق على المعنية بالأمر مما اقتضى تطبيق أحكام مدونة السير في حقها.

وتضيف مصادرنا،أن سائقة السيارة وشقيقتها رفضتا الامتثال لعناصر شرطة المرور، كما امتنعتا عن النزول من السيارة رافضتين تطبيق القانون في حقهما، فضلا عن إهانة عناصر الأمن، وهو ما استوجب إشعار النيابة العامة التي أعطت تعليماتها بإيداع السيارة بالمحجز البلدي وفتح تحقيق قضائي مع المعنية بالأمر وشقيقتها



