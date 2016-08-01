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الرميد يعاقب القضاة الذين لم يُبرروا مصدر ثرواتهم
بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 11:18 الرميد يعاقب القضاة الذين لم يُبرروا مصدر ثرواتهم | بوليتيك
الرميد يعاقب القضاة الذين لم يُبرروا مصدر ثرواتهم
أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي انتخب حديثا ولم يشرع في عمله بعد، توجد بين يديه ملفات قضاة معروفين ، من المقرر أن تصدر في حقهم عقوبات تأديبية بسبب الإشتباه بتورطهم في إطلاق سراح متهمين أو

شوف تيفي

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي انتخب حديثا ولم يشرع في عمله بعد، توجد بين يديه ملفات قضاة معروفين ، من المقرر أن تصدر في حقهم عقوبات تأديبية بسبب الإشتباه بتورطهم في إطلاق سراح متهمين أو إصدار أحكام بالبراءة في حق متهمين متابعين بتهم ثقيلة.

هذا ومن بين الملفات المتواجدة بين أيدي المجلس الأعلى للسلطة القضائية،حسب يومية المساء، ملف قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، وذلك بسب عدم التصريح بمصدر ثروته الكبيرة، كما يتابع بتهمة عدم متابعة متهمين معروفين بتجارتهم للمخدرات.

وفي هذا السياق، سبق وأن تم عزل ثلاثة قضاة وإقصاء أربعة قضاة من العمل مؤقتا و توبيخ قاض واحد، هذه القرارات جاءت بعد أن اتهم المجلس الأعلى القضاة بتهم مختلفة منها قضايا الإنحراف والفساد والخالفات المهنية.



 

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عقوبات تأديبية القضاة القضاء السلطة القضائية تهم مختلفة

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