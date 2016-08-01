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الكواليس الكاملة لأسرع مجلس حكومي بعد بلاغ الديوان الملكي ورفض ترشيح ''حماد القباج''
بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 11:07 الكواليس الكاملة لأسرع مجلس حكومي بعد بلاغ الديوان الملكي ورفض ترشيح حماد القباج | بوليتيك
الكواليس الكاملة لأسرع مجلس حكومي بعد بلاغ الديوان الملكي ورفض ترشيح ''حماد القباج''
قالت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن عبد الإله بن كيران ونبيل بن عبد الله إتفقا على إخبار وزرائهم بعدم الخوض في مواضيع رفض ترشيح حماد القباج، وبلاغ الديوان الملكي.

شوف تيفي

قالت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن عبد الإله بن كيران ونبيل بن عبد الله إتفقا على إخبار وزرائهم بعدم الخوض في مواضيع رفض ترشيح حماد القباج، وبلاغ الديوان الملكي.

وأضافت ذات المصادر، أن وزراء حكومة بن كيران المنتمين لحزب العدالة والتنمية توصلوا برسائل نصية بعدم الحديث مع وزير الداخلية في موضوع رفض وثائق ترشيح السلفي حماد القباج بمدينة مراكش.

وأوضحت ذات المصادر، أن الإجتماع الحكومي الذي جرى يوم أمس الجمعة، يعد ثاني إجتماع حكومي "متشنج" بعد حادثة ملايير صندوق دعم العالم القروي، حيث ظهر على وزراء العدالة والتنمية غضب شديد ضد زميلهم وزير الداخلية محمد حصاد الذي بدا هادئا ومركزا في الإجتماع الحكومي بعد تخلفه عن الإجتماع السابق لمهمة خارج المغرب.

من جهة أخرى، وعلى غرار وزراء البيجيدي، لم يستطع وزراء التقدم والإشتراكية الحديث مع زملائهم حول بلاغ الديوان الملكي، حيث بقي الجميع في مكانه ينصت لوزير التعليم العالي لحسن الداودي وهو يسرد مضامين مرسوم "الكليات الخاصة" والجامعات الخاصة.


وفي ذات السياق، غاب الوزير لحسن حداد عن الإجتماع الحكومي الذي لم يتجاوز 45 دقيقة، حسب ذات المصادر المطلعة.

 

‫شوف تيفي

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بن كيران الحكومة الإجتماع القباج الداخلية المجلس السرعة شوف تيفي

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