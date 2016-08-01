مؤثر وبالفيديو : نقل أم حامل على نعش خشبي على وقع صراخ المخاض لسبع كيلومترات بإقليم بولمان

بث ناشطون مقطع فيديو مؤثر على يوتيوب، يصور نقل إمراة حامل فوق نعش خشبي يوم أمس الخميس، وسط صراخ ألم المخاض، من دوار ساشا بجماعة المرس القروية بإقليم بولمان نحو أقرب منطقة توجد بها سيارة الإسعاف

شوف تيفي

بث ناشطون مقطع فيديو مؤثر على يوتيوب، يصور نقل إمراة حامل فوق نعش خشبي يوم أمس الخميس، وسط صراخ ألم المخاض، من دوار ساشا بجماعة المرس القروية بإقليم بولمان نحو أقرب منطقة توجد بها سيارة الإسعاف والتي تبعد بسبع كيلومترات.

ويصور الفيديو بعض الرجال وهم يحملون سيدة حامل في نعش خشبي، وهي تصرخ جراء ألم المخاض مسرعين بين طرق وعرة لإيصالها نحو أقرب دوار توجد به سيارة الإسعاف وهو "إجرغني" البعيد عن دوارها الأصلي "ساشا بسبع كيلومترات، حيث إستغرقت الرحلة ساعات طوال بسبب وعورة المسالك الطرقية، وغياب أي وسيلة نقل .

وحسب المعلومات التي توصلت بها "شوف تيفي" مع الفيديو يقول الشهود المرافقين للنعش "بأن الأم جاءها المخاض في وقت متأخر من الليل ، لكن بسبب الظلام الحالك ووعورة المسالك قرروا الانتظار إلى شروق الشمس تجنبا لخطر قد تتعرض له الأم الحامل ، حيث حملوها بمعية عدد من رجالات الدوار المتطوعين نحو قرية "إجرغني" والتي كانت تنتظرهم فيها سيارة الإسعاف لنقلها نحو بولمان البعيدة بخمسة واربعين كيلومترا

وإستنادا لذات المعلومات المرفقة مع الفيديو، فإن جماعة المرس القروية لا زالت تعرف مثل هاته الحالات والتي غالبا ماتنتهي بموت الأم والطفل معا قبل وصولهما إلى المستشفى، بسبب وعورة المسالك أو عدم وجودها في بعض الدواوير وكذا غياب دار الولادة بالمركز الذي تقطنه ساكنة مهمة، وصلت حسب آخر الإحصائيات إلى 5180 نسمة.

هذا ويأتي هذا الحادث حسب ذات المصادر، في ظل احتجاجات الساكنة التي تقوم بها ساكنة المرس بسبب التقسيم الإداري الجديد، بالجهة التي يرأسها امحند العنصر والذي سبق له الترشح في نفس الدائرة التي تعاني هذا المشكل الإنساني الخطير.