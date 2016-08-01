نايضة: مسيرة وطنية بالدار البيضاء ضد بنكيران وحزبه للوقوف ''ضد أخونة المجتمع والدولة'' وإلغاء قرارات الحكومة

في الوقت الذي أطلقت الأحزاب السياسية برامجها الانتخابية في محاولة لاستمالة أصوات الناخبين، أطلقت بعض الفعاليات، عبر منصة التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، مساء الجمعة 16 شتنبر الجاري، نداء للمشاركة في

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في الوقت الذي أطلقت الأحزاب السياسية برامجها الانتخابية في محاولة لاستمالة أصوات الناخبين، أطلقت بعض الفعاليات، عبر منصة التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، مساء الجمعة 16 شتنبر الجاري، نداء للمشاركة في مسيرة بالدار البيضاء، يبدو أنها ستنطلق بنَفَس "حداثي" في مواجهة مشروع "إخواني".

ويبدو من خلال "النداء" أن أهداف هذه المسيرة، قد سطرت بعناية فائقة، وهي الانتفاضة ضد "المشروع العالمي للإخوان المسلمين في المغرب".. حيث جاء في النداء للمسيرة المزمع تنظيمها صباح الأحد 18 شتنبر 2016، والتي ستنطلق من شارع الفداء وتنتهي في ساحة النصر بالدار البيضاء ، دعوة صريحة للوقوف "ضد أخونة المجتمع والدولة، وضد حزب العدالة و التنمية، وضد بنكيران، وضد تجار الدين، وضد تحكم أصحاب 20% من الأصوات في مصير 80% من الناخبين، وكذلك من أجل إلغاء قرارات حكومة بنكيران و رفع تحدي بناء مغرب جديد بدون زيادات ولا مزايدات".

ويبدو أن كل المنتفضين ضد المشروع الإخواني في المغرب، سيجدون في هذا النداء فرصة مواتية للجهر "لا لأخونة المجتمع والدولة". لكن "واش غيجهرو بيه في المسيرة أو لا لا " الله أعلم.