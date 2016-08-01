صادم.. متزوجة تُقدم على الانتحار بعد صلاة الجمعة بطنجة

اهتز حي السلام بمدينة طنجة، دقائق بعد صلاة الجمعة، على وقع خبر صادم، بعد أن أقدمت سيدة متزوجة على شنق نفسها بحبل معلق داخل منزلها.

"شوف تيفي"





اهتز حي السلام بمدينة طنجة، دقائق بعد صلاة الجمعة، على وقع خبر صادم، بعد أن أقدمت سيدة متزوجة على شنق نفسها بحبل معلق داخل منزلها.



وحسب مصادر محلية فإن الهالكة قامت بإنهاء حياتها بسبب معاناتها من اضطرابات نفسية نتيجة مشاكل عائلية.



وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمينة حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات.







