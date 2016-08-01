لهذه الأسباب سافرت نجمة مسلسل ''أولادي'' بشرى خالد لمصر وهذه هي التفاصيل

تتواجد حاليا الفنانة المغربية بشرى خالد بمصر، وذلك من أجل إكمال تسجيل ألبومها الجديد الذي من المنتظر أن يصدر مع رأس السنة القادمة.

شوف تيفي

تتواجد حاليا الفنانة المغربية بشرى خالد بمصر، وذلك من أجل إكمال تسجيل ألبومها الجديد الذي من المنتظر أن يصدر مع رأس السنة القادمة.

وقالت بشرى لـ شوف تيفي أنها تتواجد ببلاد الفراعنة من أجل تصوير وتسجيل أعمال غنائية مع شاكر الموجي صانع نجومية مجموعة من الفنانين العرب بينهم جورج وسوف وأنها تحضر أعمال فنية رفقة كبار الكتاب والملحنين والموزعين المصريين وأنها ستعود إلى أرض الوطن بداية أكتوبر القادم.

وأكدت نجمة مسلسل "أولادي" أن مشروع الديو مع الفنانة ميادة الحناوي مازال قائما وأن الظروف فقط حالت دون إتمام المشروع في الوقت الراهن. جدير بالذكر أن بشرى خالد كانت من بين الذين حضروا تكريم السورية ميادة الحناوي في وقت سابق خلال حلولها ضيفة مكرمة على القناة الثانية دوزيم.